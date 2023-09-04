Oppo A38, 50 MP kamera ve 33W hızlı şarj ile tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo A38 geçen hafta ortaya çıktı ve bugün cihaz Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirket web sitesinde sessizce görücüye çıktı. Tıpkı sızıntının öngördüğü gibi, telefon 50 MP ana kamera ve BAE’nin ülke genelindeki tüm büyük şehir alanlarında 5G’ye sahip olmasına rağmen yalnızca temel LTE yonga seti ile geliyor.

Oppo A38’in diğer özelliklerine biraz değinmek gerekirse HD+ çözünürlüğe, 90 Hz’e kadar yenileme hızına ve 90 Hz dokunmatik örnekleme hızı olan 6,56 inç LCD’ye sahiptir. Ayrıca arkasında 5 MP sensör bulunan selfie kamerası için bir su damlası çentiği var. Arka tarafta iki kamera var, ancak yalnızca ana kamera gerçekten kullanışlı. F/1.8 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 50 MP çözünürlüktedir. İkincisi ise 2 MP derinlik sensörüdür.

Yonga seti Mediatek Helio G85 olan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonda yerleşik olarak gelen Micro SD yuvası ise 1 TB’a kadar ekstra depolama alanı sağlıyor.

Oppo, A38’i 33W SuperVOOC hızlı şarjın yanı sıra temel PD’yi (9V/1.5A) destekleyen 5,000 mAh batarya ile geliyor. Oppo AE bölümü, telefonun 2,5 yıl boyunca güncelleme alacağına söz verdi ki bu, fiyat yelpazesinin daha uygun fiyatlı ucunda bir telefon olduğu düşünüldüğünde iyi bir şey.

Bahsetmeye değer diğer özellikler ise çift SIM özelliği, 3,5 mm ses jakı, en yeni Bluetooth 5.3 ve tüm önemli GNSS standartları. Oppo A38, Siyah ve Altın olmak üzere iki Parlak renkte geliyor, ancak fiyatlandırma veya kullanılabilirlik hakkında hiçbir bilgimiz yok.

Tüm bu saydığımız özelliklerin giriş segmenti bir telefonda geldiğini lütfen unutmayın. Hem fiyat hem de ülkemizdeki satış durumu ile ilgili ilerleyen dönemde daha detaylı bilgi paylaşacağız.