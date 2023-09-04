Oppo A38, 90Hz ekran, 50MP çift kamerayla satışa çıktı!

Oppo bugün, Oppo A38 akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz artık tüm teknik özellikleriyle Oppo Arabistan’ın web sitesinde listeleniyor. Ne yazık ki şirket henüz fiyatını ve stok durumunu doğrulamadı. İşte Oppo A38’in özellikleri…

Oppo A38

Oppo A38, 163,74 x 75,3 x 8,16 mm ölçülerinde ve 190 gram ağırlığında. 720 x 1612 piksel HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve doğrudan güneş ışığında 720 nit’e kadar maksimum parlaklık sunan 6,56 inç IPS LCD panele sahip. Ekran ayrıca yüzde 100 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB renk gamını da destekliyor. OPPO’ya göre su damlası çentikli ekran yüzde 89,90 ekran-gövde oranı sunuyor.

Oppo A38, 5 megapiksel ön kameraya sahip. Cihazın arkasında f/1.8 diyafram açıklığına ve otomatik odaklama desteğine sahip 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. 2 megapiksel portre lensiyle birlikte geliyor. Ön ve arka kameralar 30 fps 1080p video kaydını destekliyor.

A38, Helio G85 işlemci, 4 GB RAM ve 33W SuperVOOC hızlı şarjlı 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Cihazda 64 GB dahili depolama alanı ve microSD kart yuvası bulunuyor. Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi, GPS, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi ve yana bakan parmak izi sensörü gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor.