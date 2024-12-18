Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Oppo yeni telefonu ile gündemde. Markanın yeni telefonunun dayanıklı, fiyatına göre üstün performanslı ve tasarımıyla göz dolduran bir yapıya sahip. Cihazın henüz tanıtımı gerçekleştirilmedi ancak Oppo A5 Pro özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Oppo A5 Pro Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu!

Oppo hali hazırda yeni bir orta seviye telefon üzerinde çalışmalarını sürdürmekte; Oppo A5 Pro. Orta segmentte dayanıklılığı ve hoş tasarımı ile fark yaratacak olan cihazın özellikleri henüz resmi bir şekilde lanse edilmese de bazı nitelikleri belli oldu. Bu kapsamda öncelikle, cihazı bir amiral gemisi gibi gösteren renklerine ve tasarımına bakalım.

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Oppo A5 Pro; kuvars beyazı, kumtaşı moru ve kaya siyahı renkleri ile gelecek. Yakın bir zamanda tanıtılması beklenen telefonun görselleri şimdiden paylaşıldı. Yuvarlak bir arka kamera adasına sahip olan telefonun görsellerini aşağıda göreceksiniz. Dayanıklı olduğu söylenen Oppo A5 Pro’nun, henüz kesin olmamakla birlikte tıpkı selef modelinde olduğu gibi IP69 sertifikasına sahip olması bekleniyor. Yani cihaz toza ve suya karşı yüksek bir dayanıklılık ile gelecek.

Oppo orta seviye A5 Pro modelinin teknik özelliklerinden de bazıları sızdırılmıştı. Bu kapsamda cihazın PKP110 model numarasıyla TENAA sertifikasyon sitesinde görüntülendiği söylenmekte. Sitede ortaya çıkan bilgilere göre Oppo A5 Pro’nun 6,7 inç büyüklüğünde OLED panel ile gelmekte. 2412 x 1080 piksel çözünürlük sunan ekran 10-bit renk derinliğine sahip.

Sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, MediaTek Dimensity 7300 yonga seti ile gelebilir. 12 GB’a kadar olan RAM’i ve 256 GB’a kadar olan depolama alanı ile orta seviye için son derece ideal bir telefon olan Oppo A5 Pro batarya kısmında ise 6000 mAh kapasiteli bir pil yer almakta. Android 15 tabanlı ColorOS ara yüzü ile gelecek olan telefon kamera kısmında ise iki sensörlü arka kamera kurulumu bulunmakta.

Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

Oppo A5 Pro; 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası, 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik yardımcı sensör barındırmakta. Telefonun en ilgi çekici, fark yaratan özelliklerinden biri ise yüksek sinyal gücü. Gelen sızıntılara göre Oppo A5 Pro, X1 ağ çipine sahip olacak. Açıklamalara göre X1 çipinin duvarları geçme ve 165 metre mesafedeki yönlendiricilere bağlanma özelliğine sahip. Kısacası cihaz, yüksek bağlantı gücüne sahip olan kullanıcılar için de oldukça uygun denilebilir.

Cihazın çıkış tarihi ise 24 Aralık 2024 olarak belirlenmiş durumda. Kısa bir zaman içerisinde Oppo A5 Pro’nun tüm nitelikleri ve fiyatı açıklanacak. Detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.