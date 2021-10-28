Oppo A54s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çok beğenilen Oppo A54‘ün ardından yeni bir model daha görücüye çıktı. Yaklaşık 267 dolar fiyat etiketine sahip Oppo A54s‘den geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik. Kristal Siyah ve İnci Mavisi olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen telefonun ilk satışları; 18 Kasım’da başlayacak. Dilerseniz gelin yakından inceleyelim.

Oppo A54s, 1600 x 720 piksel ekran çözünürlüğü; yüzde 88,7 ekran-gövde oranı, 269ppi piksel yoğunluğu ve 480 nit parlaklık sunan; 6,52 inç HD+ LCD ekrana sahip.

Cihaz, IMG GE8320 GPU ile birleştirilmiş MediaTek Helio G35 işlemci vaat ediyor. Ayrıca, depolama kapasitesini; 256 GB’a kadar genişletmek için 4 GB LPDDR4x RAM ve bir microSD kart yuvası ile; 128 GB dahili depolamayı bir araya getiriyor.

Kamera bölümünde, arkada f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana sensör, f/2.4 diyafram açıklığına sahip; 2 megapiksel mono sensör ve f/2.4 açıklık ile 2 megapiksel makro lens içeren; üçlü kamera kurulumu var. Cihazın ön tarafında, selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için; 8 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor.

Telefon, ek güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip. Ayrıca IPX4 derecesi de var ve suya dayanıklı. Bu arada cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, Bluetooth v5; GPS/A-GPS, Wi-Fi, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

OPPO A54s akıllı telefon, bir ColorOS 11 özel arayüzü ile Android 11 işletim sistemini destekliyor. Nitekim cihaz, 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Güç tüketimini azaltmak için süper güç tasarrufu modu ve süper gece bekleme modları da var.