Oppo A55s 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen hafta Oppo, Oppo A57 5G akıllı telefonunu duyurdu. Şimdi ise Oppo A55s 5G telefonunu piyasaya sürdü. Geçen yıl Kasım ayında duyurulan Snapdragon 480 destekli Oppo A55s’ten üstün olsa da; Ocak 2021’de çıkan Oppo A55 5G ile aynı özellikleri ve tasarımı vaat ediyor.

Oppo A55s 5G

OPPO A55s 5G, su damlası çentikli 6,5 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran 720 x 160 piksel HD+ çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 60Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 480 nit parlaklık üretiyor. Cihazın güç düğmesi, bir parmak izi tarayıcıya da sahip.

Dimensity 700 işlemci, 6 GB / 8 GB RAM ile birlikte gelen telefon; 128 GB dahili depolama alanı ve microSD kart yuvası vaat ediyor. Telefon Android 11 işletim sisitemi ve ColorOS 11.1‘e sahip. 5.000 mAh pil içerirken, yalnızca 10W şarjı destekliyor.

OPPO A55s 5G, selfieler için 8 megapiksel kameraya sahip. Cihazın arka kamera kurulumunda 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera yer alıyor. Brisk Blue, Rhythm Black ve Temperament Gold adlı renklerle gelen telefonun fiyatı ise 172 dolardan başlıyor.