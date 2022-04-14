Oppo A57 5G, 90Hz HD+ LCD, Dimensity 810 ve 5.000 mAh pil ile tanıtıldı

Oppo A57 5G, A56 5G‘nin cilalı bir versiyonu olarak geliyor. Yeni bir yonga seti, daha fazla RAM, geliştirilmiş bir ekran ve birkaç başka yükseltme var, ancak bu hala giriş seviyesi bir telefon. 5G’li giriş seviyesi bir telefon.

Yeni model, 700 serisi yongasının biraz daha yüksek saat hızlarına sahip 6 nm versiyonu olan Dimensity 810 tarafından destekleniyor. Temel yapılandırma şimdi 6 GB ile geliyor ve yeni bir 8 GB seçeneği var. Depolama 128 GB’de kalır (6 GB birim için UFS 2.2, 8 GB birim için UFS 2.1), daha fazlasına ihtiyacınız varsa bir microSD yuvası mevcuttur.

Unutulmaması gereken başka bir şey de, bu telefonun kutudan Android 12 işletim sistmei ve Color OS 12.1 arayüzü ile çıkmasıdır. Sistem 5 GB sanal RAM ekleyebilir.

Ekran da iyileştirildi – 6.56” LCD artık 90Hz’de (önceki versiyon 60Hz’di) çalışıyor, ancak çözünürlük temelde 720 x 1.612 pikselde aynı. Keskin olmayabilir, ancak en azından görüntü geniş bir renk gamına sahip olacaktır. Ekran, Doğal modda %100 sRGB kapsamı ve Canlı modda %100 DCI-P3 sunar. Parlaklık önceki ile aynı, tipik 480 nit.

Kamera bölümünde pek bir şey değişmedi. Oppo A57 5G, arkada 13 MP kamera (f/2.2), 2 MP derinlik sensörü ve önde çentikli 8 MP selfie kamerası (f/2.0) ile temel bir kurulum sunuyor. Her ikisi için de video kaydı, 30 fps’de 1080p’de sınırlandırılmıştır.

Pil kapasitesi 5.000 mAh‘dir. Hızlı şarj önceki versiyondaki gibi 10W olarak karşımıza çıkıyor. En azından 18W olabilirdi. Şarj işlemi USB-C üzerinden yapılır, diğer kablolu bağlantı noktası 3,5 mm kulaklık jakıdır. Önceki modele göre bir yükseltme, stereo hoparlörlerdir.

Ek bağlantı, Wi-Fi 5 (ac), yüksek kaliteli aptX HD ve LDAC ses kodekleriyle Bluetooth 5.2 ve çift 5G’yi içerir. Yandaki ikincil anten, oyun oynarken sabit bir bağlantı sağlar (çünkü elleriniz birincil anteni kapatabilir). NFC yoktur, ancak mobil ödeme sistemleri (WeChat, AliPay, vb.) yandan monte edilmiş parmak izi okuyucusu ile kullanılabilir.

Perakende paketinde telefon, kablo ve şarj cihazı, koruyucu kılıf ve diğer birkaç temel özellik bulunur.

Oppo A57 5G, Deep Sea Blue, Quiet Night Black ve Lila renklerinde mevcuttur.

Deep Sea Blue Quiet Night Black Lilac

Oppo A57 5G bugünden itibaren Çin’de ön siparişe açıldı, satışlar yarın başlayacak. Şu an için yalnızca 8/128GB versiyonu listeleniyor ve fiyatı yaklaşık 235$.