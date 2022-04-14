Oppo A57 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo A57 5G, A56 5G’nin üst modeli olarak görücüye çıktı. Yeni bir işlemci, daha fazla RAM, gelişmiş bir ekran ve birkaç başka yükseltme vaat ediyor. Yine de giriş seviyesi özellikler vaat eden Oppo A57 5G’ye gelin bir göz atalım.

Oppo A57 5G

Yeni model, biraz daha yüksek saat hızlarına sahip 6 nm versiyonu olan Dimensity 810 işlemciyle geliyor. Temel yapılandırma şimdi 6 GB ile geliyor ve yeni bir 8 GB seçeneği var. Depolama 128 GB’de kalıyor (6 GB birim için UFS 2.2, 8 GB birim için UFS 2.1), daha fazlasına ihtiyacınız varsa bir microSD yuvası mevcut.

Android 12/Color OS 12.1 ile gelen sistem 5 GB sanal RAM da ekliyor. Ekran da iyi hale geldi. 6.56 inçlik LCD panel artık 90Hz ile geliyor. Ancak çözünürlük temelde 720 x 1.612 pikselde aynı. Keskin olmayabilir, ancak en azından görüntü geniş bir renk gamına sahip. Ekran, Doğal modda %100 sRGB kapsamı ve Canlı modda %100 DCI-P3 vaat ediyor. Parlaklık ise 480 nit ile aynı kalıyor.

Kamera bölümünde pek bir şey değişmedi. Oppo A57 5G, arkada 13 MP kamera (f/2.2), 2 MP derinlik sensörü ve çentikli 8 MP selfie kamerası (f/2.0) ile temel bir kurulum vaat ediyor. Her ikisi için de video kaydı, 30 fps’de 1080p özelliğe sahip.

Pil kapasitesi 5.000 mAh. Temel 10W şarjla gelen telefon 3,5 mm kulaklık girişine de sahip. Telefonun fiyatı 235 dolardan başlıyor.