Oppo A57s ve A57e resmileşti: Farklı kameralara sahip benzer telefonlar

Oppo, A57 serisine, birkaç farkla benzer akıllı telefonlar olan A57s ve A57e adlı iki yeni akıllı telefon ekledi.

Oppo A57S

Önce Oppo A57s hakkında konuşalım. Helio G35 yonga seti tarafından desteklenir, Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 çalıştırır ve tek bir 4GB/64GB bellek yapılandırmasıyla gelir. Bununla birlikte, RAM genişletme özelliği, akıllı telefonun dahili depolamasını kullanarak sanal olarak 4 GB ekstra RAM eklemenize olanak tanır ve akıllı telefon ayrıca 1 TB’a kadar depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvasına sahiptir.

Oppo A57s, 6.56″ HD+ çözünürlükte bir LCD ekran etrafında inşa edilmiştir. Panda Glass ile korunmaktadır ve 8 MP selfie kamerası için bir çentiği vardır. 50 MP sensör kullanan ana kamera, 2 MP ile arkadaki dikdörtgen adanın içine yerleştirilmiştir. Hemen yanında ise bir LED flaş bulunur.

Oppo A57s, IP54 sınıfına sahiptir, yerleşik bir NFC çipine vardır ve şifresiz kilit açma için yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahiptir. Ayrıca 3,5 mm kulaklık jakı, ultra doğrusal stereo hoparlörler ve Dirac 3.0 ses teknolojisi ile birlikte gelir.

Telefonun bataryası ise bir USB-c bağlantı noktası üzerinden 33W’a kadar şarj edilen 5.000 mAh pilden oluşur. Tüm bunlar tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Oppo A57s‘nin Hindistan’da bulunan Oppo A57 4G‘nin bir versiyonu olmasıdır. İkincisi 13MP ana kameraya sahip ve birden fazla bellek seçeneği bulunuyor. Ancak NFC ve stereo hoparlörlerle gelmiyor.

Oppo A57s, Yıldızlı Siyah ve Gök Mavisi renklerinde gelir. Oppo’nun Hırvat web sitesinde listeleniyor, ancak fiyatı ve bulunabilirliği hakkında bir bilgi yok.

Oppo A57e

A57s ve A57e‘nin benzer akıllı telefonlar olduğundan daha önce bahsetmiştik. Oppo A57e, temel olarak, stereo hoparlörü veya yerleşik NFC’si olmayan 13MP ana kameraya sahip A57s’tir. Ayrıca 5.3 yerine Bluetooth 5.2 ile birlikte gelir.

Oppo A57e’yi Bluetooth 5.2 ve tek bir bellek seçeneği ile A57 4G‘nin bir sürümü olarak da bakabilirsiniz – 4GB RAM ve 64GB depolama.

Yeşil Siyah

Oppo A57e, Yeşil ve Siyah renklerde gelir ve Hindistan’da Flipkart aracılığıyla yaklaşık 175$ karşılığında satın alınabilir.