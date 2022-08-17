Oppo A57s’in Teknik Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Oppo A57 4G‘yi bu yılın başlarında Hindistan ve Tayland’da piyasaya sürdükten sonra Oppo, Oppo A57s adlı başka bir telefonu piyasaya sürmeyi planlıyor. Telefonun özelliklerinden birkaçı ve fiyatı gün yüzüne çıktı.

Yeni bilgilere göre Oppo A57s, HD+ çözünürlüğe (1612 x 720p) ve 60Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç LCD panel ile gelecek. Cihaz 163.74 x 75.03 x 7.99 mm ölçülerinde ve 187 gram ağırlığında olacak.

Telefon, MediaTek Helio G35 işlemciye sahip olacak, bu da cihazın yalnızca 4G bağlantısı sunacağı anlamına geliyor. İşlemci, 4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB eMMC 5.1 bellek ile desteklenecek. 33W hızlı şarj ile gelen 5.000mAh pile sahip olacak.

Cihazın arkasında 50 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel ikinci kameradan oluşan çift kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta, 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Bunun dışında cihazda Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 işletim sistemi, Stereo hoparlör, Yan FPS, USB-C, 3.5mm kulaklık girişi, WIFI 5GHz ve Bluetooth 5.3 da olacak. Telefon yaklaşık 199 euro fiyat etiketiyle görücüye çıkacak.