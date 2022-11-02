Oppo A58, 50 MP kamera ile gelebilir

Dün paylaşılan bir sızıntı, yaklaşan giriş seviyesi Oppo A58‘in bir yazım hatası olabileceğinden şüphelendiğimiz 50MP ana ve 108MP ana kameraya sahip olacağını öne sürdü. Bugün cihaz China Telecom’da listelendi ve ikinci kameranın temel bir 2MP derinlik lensi olduğu ortaya çıktı. Ana kamera ise giriş seviyesi bir telefondan 108 MP kamera beklemediğimiz için 50 MP daha yakın görünüyor.

PHJ110 model numaralı Oppo A58, 720p çözünürlüğe sahip 6.56” LCD ekrana sahip. Su damlası çentiğinin arkasında 8 MP selfie kamerası var. Görünüşe göre bu telefon Dimensity 700 ile çalışacak ve 5.000 mAh pile sahip olacak – bunların hepsi Oppo A17‘de gördüğümüz özellikler, ancak en büyük değişiklik USB-C üzerinden 33W’da uygun hızlı şarj desteği.

Diğer özellikler arasında çift SIM yuvası, 3,5 mm ses jakı, iki RAM ve üç kombinasyon halinde bir araya getirilmiş iki depolama seçeneği bulunur. Oppo A58’in fiyatı 1,399 CNY’den (yaklaşık 192 $) başlayabilir – China Telecom, piyasaya sürülmemiş telefonlar için genellikle iyi bir fiyatlandırma kullanır.

Sürümle ilgili olarak, raporlar bu telefonun 11.11 veya 11 Kasım’daki alışveriş tatili Bekarlar Günü için tam zamanında piyasaya sürüleceği yönünde.