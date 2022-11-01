Oppo A58 5G’nin Teknik Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Yakında çıkacak olan Oppo A58 5G‘nin teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı. Adından da anlaşılacağı gibi A58, ön tarafında su damlası çentikli bir ekranla donatılmış orta sınıf bir cihaz olacak.

Cihazın arka kısmında, çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapan iki kamera halkası bulunuyor. Güvenlik için, yanda bir parmak izi tarayıcı ile donatılmış. İşte Oppo A58 5G’nin teknik özellikleriyle ilgili tüm bilgiler.

Kaynağımıza göre Oppo A58 5G, HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6.56 inç LCD panel ile gelecek. Cihaz, ColorOS 12.1 tabanlı Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor.

Ayrıca, 8 GB’a kadar LPDDR4x ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolama ile eşleştirilecek olan Dimensity 700 işlemci desteğine sahip. 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere üç yapılandırmada sunulacak.

OPPO A58 5G, 33W hızlı şarj desteğine sahip olacak 3.880mAh pil desteği taşıyacak. Selfieler için A58’in ön tarafında 8 megapiksel kamera olacak. Arka panelinde 50 megapiksel Samsung kamera ve 108 megapiksel ikincil kamera bulunacak. Telefon ayrıca 3,5 mm ses girişine de sahip olacak.