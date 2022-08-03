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Oppo A77 Görücüye Çıktı – İşte Özellikleri

Oppo'nun en yeni orta sınıf modeli sonunda görücüye çıktı. Oppo A77, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük sunan 6.56 inç IPS LCD ekrana sahip. Helio G35 işlemciyle geliyor ve 4 GB RAM vaat ediyor.

Ayşen Sıla

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Oppo, yeni Oppo A77‘yi duyurdu. HD+ ekran, 50 megapiksel çift arka kamera ve büyük bir pil gibi temel özellikleri sunan markanın yeni orta sınıf telefonu olarak karşımıza ççıkıyor. İşte Oppo A77’nin teknik özellikler ve fiyatı ile ilgili tüm bilgiler.

Oppo A77

Oppo A77, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük sunan 6.56 inç IPS LCD ekrana sahip. Helio G35 işlemciyle geliyor ve 4 GB RAM vaat ediyor.

Cihaz, Android 12 ve ColorOS 12.1 desteği taşıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile geliyor. Ek depolama için özel bir microSD kart içeriyor.

A77, 33W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pile sahip. Ön tarafında 8 megapiksel kamera var. Cihazın arka panelinde 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro/derinlik sensörü ve LED flaş yer alıyor.

OPPO-A77-4G

A77, kullanıcılara stereo hoparlör ve yanda bir parmak izi tarayıcı da vaat ediyor. Cihazda bulunan diğer özellikler arasında çift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Fiyatı ise 177 dolar.

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KaynakThe Mobile Indian

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