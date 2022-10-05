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Oppo A77s tanıtıldı: Snapdragon 680, 90Hz ekran ve 50MP kamera

Oppo A77s tanıtıldı. Bizleri Snapdragon 680 yonga seti, 90Hz ekran yenileme hızı ve 50MP ana kamera gibi iddialı özellikler karşılıyor.

Ahmet Ekinler

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Oppo A77s tanıtıldı: Snapdragon 680, 90Hz ekran ve 50MP kamera

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Oppo, Haziran ayında A77 5G‘yi piyasaya sürdü ve Ağustos ayında yeni bir 4G versiyonu ile seriyi devam ettirdii. Bugün Oppo, Oppo A77s olarak adlandırılan A77 serisine üçüncü üyeyi ekledi.

Oppo A77s, Snapdragon 680 yonga seti tarafından destekleniyor ve kutudan Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 çalıştırıyor. Telefon dahili 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahiptir. Akıllı telefon, 1 TB’a kadar depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvasına sahipken, RAM, cihazın dahili depolaması kullanılarak sanal olarak 5 GB genişletilebilir.

A77s, 6.56″ 90Hz HD+ çözünürlüklü LCD ekran etrafında inşa edilmiştir. Panda Glass tarafından korunmaktadır ve 600 nit’lik bir tepe parlaklığa sahiptir (tipik parlaklık 480 nit’tir). Akıllı telefonun arka paneli, bizim de kullandığımız Fiberglas-Deri Tasarımını sergiliyor. F21 Pro 4G de dahil olmak üzere diğer birkaç Oppo akıllı telefonunda daha önce görmüştüm ama bunu yalnızca Sunset Orange sürümüyle elde edersiniz.

Snapdragon 680 ile çalışan akıllı telefon üç kamerayla birlikte gelir – ön tarafta 8MP selfie kamera, arkada 50MP ana kamera ve 2MP monokrom ünite. A77s ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya, 3,5 mm kulaklık jakına ve Dirac Sesli Çift Ultra Lineer Stereo Hoparlöre sahiptir. Ayrıca IP54 toz ve su direncine sahiptir, ancak 5G bağlantısına sahip değilsiniz.

Oppo A77s, bir USB-C bağlantı noktası üzerinden 33W’a kadar şarj edilen 5.000 mAh pil kullanıyor. Tüm bunlar size tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Oppo A77s’in Oppo A77 4G’nin farklı bir çip ve daha fazla RAM’e sahip bir versiyonu olmasıdır.

Starry Black
Sunset Orange

Ayrıca bkz: Oppo A77s vs Oppo A77 4G Karşılaştırma

Oppo A77s Sunset Orange ve Starry Black renklerinde gelir ve Tayland’da çevrimiçi perakendeciler aracılığıyla 8.999 THB’ye ( yaklaşık 241 $) satılacak. Diğer pazarlarda bulunabilirliği hakkında bir haber yok.

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KaynakGsmarena

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