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Oppo A77s’in tasarımı ve tüm özellikleri ortaya çıktı

Oppo A77s'in tasarımı ve tüm özellikleri sızdırılan posterle ortaya çıktı. Elimizde renk seçenekleri, batarya kapasitesi ve işlemci hakkında bilgiler var.

Ahmet Ekinler

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Oppo A77s'in tasarımı ve tüm özellikleri ortaya çıktı

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Oppo, Haziran ayında A77 5G‘yi tanıttı ve Ağustos ayında yeni bir 4G versiyonu ile takip etti. Bunlara, tasarımını ve özelliklerini ortaya koyan sızdırılmış bir posterde yer alan A77s’in yakında katılması bekleniyor.

Oppo A77s, A77 4G’nin farklı bir çipe (Snapdragon 680) ve daha fazla RAM’e (8GB) sahip bir versiyonudur. A77s Gök Mavisi ve Yıldızlı Siyah renklerinde gelecek, ancak Fiberglas-Deri Tasarımlı bir Sunset Orange versiyonunun olup olmayacağı belli değil.

Ayrıca bkz: Oppo A77s vs Oppo A77 4G Karşılaştırma

Oppo’dan A77s hakkında henüz bir açıklama yok, ancak akıllı telefon bir ay önce Tayland, Hindistan ve Avrupa Birliği yetkilileri tarafından onaylandı, bu nedenle her an resmi hale gelebilir.

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KaynakGsmarena

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