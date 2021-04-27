Oppo A95 5G’nin Yeni Resmi Görüntüleri Paylaşıldı!

Bilindiği üzere Çin’li akıllı telefon üreticisi Oppo, A95 5G adında yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin Nisan ayının başlarında China Telecom üzerinden listelendiğini görmüştük. Şirket bugün ise yeni modelini Çin pazarında resmi olarak ön siparişe çıkardı. Aynı zamanda şirket yeni modelinin resmi görsellerini de paylaştı.

Yeni A95 5G, Reno 5Z‘nin de barındırdığı aynı yonga seti ve ekran boyutu ile geliyor. İki cihaz arasındaki en önemli fark ise kamera sayısı oluyor. Cihaz şuanda Çin pazarında 310 dolar fiyat etiketi ve Siyah, Beyaz, Şafak Mavisi olmak üzere üç renk seçeneğiyle birlikte ön siparişe çıkmış durumda. İlerleyen günlerde şirketin bu yeni modelini küresel pazara sunması ve ülkemize de getirmesi bekleniyor.







Yeni A95 5G‘nin ön tarafında 6.43 inç AMOLED FHD+ 60 Hz bir ekran ve 16 Megapiksel selife kamera bulunuyor. Bununla birlikte cihazın arkasında, 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor. Cihazın içerisinde MediaTek’in Dimensity 800U yonga seti ve 8 GB RAM kapasitesi bulunuyor.

Cihaz 128 / 256 GB depolama seçeneklerine ve 2 TB‘a kadar arttırılabilir microSD kart desteğine sahip. Ayrıca cihazın arka kasasında 30 W hızlı şarj destekli 4.310 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Android 11 ve ColorOS 11.1 ile çalışan cihaz, Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac ve Bluetooth 5.1 desteği sahip durumda.