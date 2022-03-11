Oppo A96 ve Oppo A76’nın Lansman Tarihi Açıklandı!

Dün ortaya çıkan bilgiler, Oppo A96 ve Oppo A76 akıllı telefonlarının yakında piyasaya çıakcağını iddia etti. Rapor, her iki akıllı telefonun da temel özelliklerini ortaya koydu. Şimdi ise yeni Oppo telefonların fiyatı ve diğer özellikleriyle birlikte lansman tarihi ortaya çıktı.

Oppo A96’nın FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan; 6.59 inç AMOLED delikli ekranla gelmesini bekliyoruz. Snapdragon 680 destekli telefon; 8 GB RAM, 256 GB’a kadar depolama alanı ve 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile gelecek.

Oppo A76, muhtemelen 90Hz yenileme hızı sunan 6.56 inç LCD HD+ delikli ekrana sahip olacak. Ayrıca Snapdragon 680 işlemci desteği taşıyacak. 6 GB RAM, 128 GB’a kadar depolama ve 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil vaat edecek.

Her iki telefon da 5 GB sanal RAM ile gelecek. Her iki cihazın da siyah ve mavi renklerde ve yaklaşık 222 dolardan başlayan; fiyatlarla 12 Mart’ta satışa çıkmasını bekliyoruz. Detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.