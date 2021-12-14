Oppo Air Glass Tanıtıldı – Tüm Özellikleri

Oppo son zamanlarda dünya genelinde yükselişte olan bir teknoloji markasıdır. Özellikle INNO Day etkinliklerinde kullanıcılar ile yeni bir akıllı gözlük tanıtımı yapıyorlar. Bu yıl düzenlenen etkinliklerde de kendilerine ait üçüncü akıllı gözlüğü kullanıcılara tanıttılar. Yeni akıllı gözlüğün adı Oppo Air Glass olacak.

Oppo Air Glass, özel olarak tasarlanmış çerçevelere oturan ve farklı türde bilgileri doğrudan gözünüzün önüne yerleştirmek için bir mikro projektör kullanan bir gerçeklik cihazıdır. Özellikle Snapdragon Wear 4100 ile geliyor olması birçok kullanıcıyı heyecanlandırmış gibi gözüküyor.

Oppo, yeni akıllı gözlüğünde monoküler dalga kılavuzu ve kendi geliştirdiği beş elementli cam mercekler aracılığıyla yansıtmak için mikro LED teknolojisini kullandı. Oppo Air Glass üzerindeki projektör yalnızca bir kahve çekirdeği boyutunda olacak. Ayrıca mikro LED teknolojisi, projektörün küçüklüğüne bakmaksınız güçlü bir parlaklık sağlayacak.

Oppo Air Glass’da bilgilerin farklı aydınlatma koşullarında görünür kalması için ortalama 1400 nit’e kadar çıkabilen 16 seviyeli gri tonlamalı ve 256 seviyeli gri tonlamalı olmak üzere iki görüntüleme moduna sahip özel yapım bir optik kırınım dalga kılavuzu bulunuyor.

Oppo Air Glass ile Oppo Watch 2‘nizi birleştirirseniz, dokunma ve ses gibi hareketlerle Air Glass’ınızı kontrol edebilirsiniz. Örneğin, bildirimleri açmak ve kapatmak için bir baş sallama veya başı sağa sola çevirme kullanılabilir. Ayrıca Oppo Air Glass, Hava Durumu, Takvim, Sağlık ve Navigasyon uygulamaları gösterebilir ve neredeyse her yerde sunum yapmanızı sağlar.

Oppo Air Glass’ın en dikkat çeken özelliği ise, takan kişiler arasında iletişime yardımcı olmasıdır. Şöyle ki takan iki kişinin birisi İngilizce birisi Çince konuşuyor, bu durumda Oppo Air Glass çeviri yaparak kişilerin iletişimine yardımcı oluyor. Şu an için İngilizce ve Çince seçeneği mevcut ancak daha sonraki güncellemeler ile beraber yeni diller eklenecek.

Oppo Air Glass, 2022‘nin ilk çeyreği ile piyasaya sürülecek. Beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Oppo Air Glass, birçok kullanıcının göz bebeği olacak gibi gözüküyor.

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