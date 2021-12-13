Toyota, Akıllı Özellikler İçin Aylık Ödeme Planına Geçiyor

Toyota, aracınızdaki özellikleri kullanmak için ödeme yapmanızı istiyor. Şirket, anahtarlıklardan uzaktan araba çalıştırma özelliğini kullanmak için; ödeme yapmanızla başlayan ücretli bir aylık abonelik paketine geçiyor.

Bu, şirketin müşterilerine yeni bir Toyota arabası satın aldıktan sonra; bu hizmetlerden birini satın alma seçeneği sunmasını sağlıyor. Hizmet, kullanıcıların arabalarını doğrudan anahtarlıktan uzaktan çalıştırmalarını sağlayan Remote Connect’i içeriyor.

Başka bir deyişle, yeni aylık abonelik planları altında ‘akıllı özellikler’ sunulabileceğinden; otomobil endüstrisinde bir değişim görüyor olabiliriz. Şu anda şirket ücretsiz Uzaktan Kumanda denemeleri vaat ediyor; ancak bu denemenin süresi araçla birlikte verilen ses paketine bağlı.

Bu arada abonelik ücreti aylık 8 dolar veya yıllık 80 dolar olacak. Özellikle Tesla, ücretli OTA (Over the Air) yükseltmeleri ile benzer bir abonelik teklifi sunuyor. Ve kullanıcıların zaten arabada yerleşik olan; ancak bir ödeme duvarının arkasında kilitlenen belirli özellikleri etkinleştirmelerine olanak tanıyor. Toyota da bu özelliklere odaklanıyor.

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