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Toyota, Akıllı Özellikler İçin Aylık Ödeme Planına Geçiyor

Bu, şirketin müşterilerine yeni bir Toyota arabası satın aldıktan sonra bu hizmetlerden birini satın alma seçeneği sunmasını sağlıyor. Hizmet, kullanıcıların arabalarını doğrudan anahtarlıktan uzaktan çalıştırmalarını sağlayan Remote Connect'i içeriyor. Başka bir deyişle, yeni aylık abonelik planları altında 'akıllı özellikler' sunulabileceğinden otomobil endüstrisinde bir değişim görüyor olabiliriz.

Ayşen Sıla

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toyota

Toyota, aracınızdaki özellikleri kullanmak için ödeme yapmanızı istiyor. Şirket, anahtarlıklardan uzaktan araba çalıştırma özelliğini kullanmak için; ödeme yapmanızla başlayan ücretli bir aylık abonelik paketine geçiyor.

Bu, şirketin müşterilerine yeni bir Toyota arabası satın aldıktan sonra; bu hizmetlerden birini satın alma seçeneği sunmasını sağlıyor. Hizmet, kullanıcıların arabalarını doğrudan anahtarlıktan uzaktan çalıştırmalarını sağlayan Remote Connect’i içeriyor.

Başka bir deyişle, yeni aylık abonelik planları altında ‘akıllı özellikler’ sunulabileceğinden; otomobil endüstrisinde bir değişim görüyor olabiliriz. Şu anda şirket ücretsiz Uzaktan Kumanda denemeleri vaat ediyor; ancak bu denemenin süresi araçla birlikte verilen ses paketine bağlı.

toyota

Bu arada abonelik ücreti aylık 8 dolar veya yıllık 80 dolar olacak. Özellikle Tesla, ücretli OTA (Over the Air) yükseltmeleri ile benzer bir abonelik teklifi sunuyor. Ve kullanıcıların zaten arabada yerleşik olan; ancak bir ödeme duvarının arkasında kilitlenen belirli özellikleri etkinleştirmelerine olanak tanıyor. Toyota da bu özelliklere odaklanıyor.

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KaynakToyota

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