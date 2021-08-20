Toyota Türkiye Fabrikası, Çip Sıkıntısı Nedeniyle Üretime Ara Verdi

Çarşamba günkü raporlara göre, yarı iletken kıtlığı otomotiv endüstrisini rahatsız etmeye devam ederken, Toyota Avrupa’daki en büyük fabrikasında üretimi iki haftalığına durduruyor.

Bloomberg HT, Toyota Motor Manufacturing Türkiye’nin Sakarya ilinin Adapazarı ilçesindeki üssünde 20 Ağustos-5 Eylül tarihleri ​​arasında üretimi durduracağını söyledi.

Toyota’nın yurt dışındaki en büyük üretim tesislerinden biri olan Toyota Türkiye, yıllık yaklaşık 280.000 adet üretim kapasitesine sahiptir. CEO Ali Haydar Bozkurt, daha önce tedarik kesintilerinin üretimde sorunlara neden olduğunu dile getirdi.

En büyük sorunun, markaların talebi karşılamak için elinde yeterli araç olmaması nedeniyle müşteri talebine cevap verememe olduğu konusunda da uyardı.

Toyota Türkiye, Corolla ve Toyota C-HR modellerini üretiyor. Üretimin büyük bir kısmı yaklaşık 150 ülkeye ihraç ediliyor. Küresel otomobil üreticileri, küresel yarı iletken çip sıkıntısının 2021 ve sonrasında devam edeceği ve üretim ve satışları vuracağı konusunda uyardı.