Toyota’nın ‘Helal Olsun’ Dedirten Yeni Projesi: C+Walk T

Toyota tarafından ön plana çıkarılan ve yürümekte zorlanan insanlara göre yeni bir araç tanıtıyor. C Walk bu konuda ön plana çıkarılan bir araç olduğu için de herkese dair yeni bir seçenek yaratıyor. Bu yüzden başta sadece Japonya bazında bir çalışma yaratan bu araç, zaman içerisinde daha farklı ve daha değişken bir süreçte karşımıza çıkıyor. Uygun tasarımlarıyla ön plana çıkarılan bu araç, kendine has bir yapıda büyüyen ve yenilenen bir hizmetle organize ediliyor.

Bir otomobil olmaktan çok 3 tekerlekli bir mobil araç olan bu ürün, kendine has tarzıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Daha farklı daha etkili ve hızlı bir yapıda büyüyen araçla ilgili seçenekleri kolayca görebilir ve ön plana çıkarabilirsiniz. Toyota bu araç yapısı sayesinde yaya trafiğinde akıcı ve kolay bir ulaşım sağlıyor diyebiliriz. Bu yüzden de seçeneklerin hemen hemen hepsine tek bir tıklama ile ulaşması mümkün oluyor. Araç rahatça hareket etmenizi sağlıyor.

Bu yüzden de farklı olanları ve etkili olanları organize edecek bir denge ile ilerliyor diyebiliriz. Toyota’nın yeni engel tanımaz mobilite aracı, boyutu ve hız aralığıyla yaya trafiği için en uygun şekilde tasarlandı. Tipik yürüme hızında seyahat olanağı sunan C+walk T, aşağı yukarı bir insan kadar yer kaplıyor. Karşıdaki engelleri ya da yayaları algılayarak çarpışmayı engellemek üzere donatılmış olan araç, dik yokuşlardan inerken eğimi algılayarak yavaşlıyor.

Farkındalıklar adına değişen ve yenilenen bu araç, engeller konusunda daha etkili bir hizmet sunuyor gibi görünüyor. Eğim konusunda ve güç konusunda yapay zeka ile ilerleyen araç hem kontrollü hem de profesyonel bir yapıda karşımıza çıkacak gibi görünüyor.