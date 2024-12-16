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Oppo, akıllı telefon piyasasında gücünü artırmaya devam ediyor. Her segmente özel telefonları bulunan marka, özellikle fiyat performans ürünleri ile ön plana çıkıyor. Yüksek performanslı telefonları, emsal modellerinden daha uygun fiyatla sunan Oppo, şimdi de yeni üst segment telefonu ile gündemde. Bu kapsamda Oppo amiral gemisi Find X8 Ultra özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Oppo Amiral Gemisi Find X8 Ultra Özellikleri Ortaya Çıktı!

Oppo amiral gemisi modeli ile gümbür gümbür geliyor. Yeni çıkacak olan Oppo Find X8 Ultra modeli piyasanın en iyileri olan; Vivo X200 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Honor Magic 7 Ultimate modelleri ile yarışacak. Oppo’nun bu yarışta eli güçlü olacak zira yüksek performans ve uygun fiyatı birlikte sunması bekleniyor. Find X8 Ultra’nın 2025’in Ocak ayında kullanıcıya sunulması beklenmekte.

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Oppo Find X8 Ultra işlemci kısmında Qualcomm’un amiral gemilerine özel tasarladığı Snapdragon 8 Elite’in bulunması bekleniyor. Oppo, Find X8 serisinin diğer modellerinde MediaTek’in Dimensity 400 işlemcisini kullanırken Ultra modelinde Qualcomm’un en üst model mobil işlemcisini tercih etmiş durumda. Ultra modelinin batarya kısmında 6000 mAh kapasiteli bir pilin yer alacağı ve 90 W’lık da şarj desteğinin bulunacağı söylenmekte.

Ekran kısmına baktığımızda 6,8 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde bir panel yer alacak. Kavisli bir model olan ekranın alt kısmında ise ultrasonik parmak izi okuyucu yer alacak. Bu önemli bir detay zira selef modelde optik sensör bulunmakta idi. Oppo Find X8 Ultra’nın IP68 ve IP69 sertifikalarına da sahip olacağı söylenmekte; yani cihazın suya ve toza karşı oldukça dayanıklı olduğu söylenebilir.

Ne Zaman Çıkacak?

Kamera tarafına baktığımızda ise cihazın 4 sensörlü bir arka kuruluma sahip olacağı söylenmekte. Gelişmiş kamera özelliklerine sahip olması beklenen Find X8 Ultra’da 50 MP’lik Sony LYT 900 ana kamera ve 50 MP’lik ultra geniş açı kameranın yanı sıra iki adet de telefoto sensör yer alacak. Telefoto lensler de yine 50 MP çözünürlüğe sahip olacaklar.

Find X8 Ultra modeli ile alakalı ortaya çıkan duyumlar şimdilik bu kadar; yeni bilgiler geldikçe biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Oppo’un üst segment, amiral gemisi modellerinden biri olacak Find X8 Ultra’nın 2025 yılının ilk ayında lanse edilmesi bekleniyor. Güçlü rakiplerle mücadele edecek olan cihaz, rekabette nerede yer alacak hep birlikte yakında göreceğiz.