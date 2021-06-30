Oppo Çift Ekranlı Bir Katlanabilir Telefon Patenti Aldı

Akıllı telefon inovasyonu söz konusu olduğunda, Oppo bir sürü yeni patenti ile ön saflarda yer aldı. Ve patentlerin ardı arkası kesilmiyor. Oppo’nun katlanabilir konsept telefonu Oppo X 2021’i daha önce görmüştük ve şimdi şirket, çift taraflı bir akıllı telefon için yeni bir patent başvurusunda bulundu.

Oppo, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (WIPO) ‘Elektronik ekipmanı monte etme ve sökme yöntemi’ adlı belgelerle bir patent başvurusunda bulundu. Bu tür çift taraflı esnek ekranların montaj ve demontaj yöntemlerini detaylandırıyor.

Patente hızlı bir bakış atınca telefonun ince çerçeveli ve keskin köşeli şemalarını görebiliyoruz. Şemalar bize nasıl görünebileceğine dair bir fikir veriyor, ancak LetsGoDigital tarafından paylaşılan konsept görselleri, tasarımın hayata geçirildiğinde nasıl görüneceğine dair daha iyi bir fikir veriyor.

Jermaine Smit tarafından yapılan konsept çok ilginç görünüyor. Daha önce de belirtildiği gibi, cihaz süper ince çerçevelere sahip ve sol tarafta ekran arkaya doğru akıyor. Ekran uzatılmış ve etrafına sarılmış olmasına rağmen kavisli değil, keskin ve son teknoloji bir tasarıma sahip.

Source/Lets Go Digital

OPPO’nun ekran ve çerçeve arasında nispeten ince ekranlar yerleştirmelerine izin veren ultra ince bir çelik levha kullandığı söyleniyor. Arkaya geçildiğinde, görseller arka kamera kurulumunu gösteriyor.

Dört sensöre ve lenslerin altında bir LED flaşa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Etrafına ekran sarılmış tam ekran bir telefon olduğu için genişletilmiş ekrana vizör gibi bakılarak arka kameranın selfie sensörü olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz.