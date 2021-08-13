Oppo, Damarla Kilit Açma Teknolojisinin Patentini Aldı

Oppo, gelecekteki giyilebilir cihazlarında kullanılabilecek yeni bir teknoloji için patent aldı. Şirket, muhtemelen bir biyometrik güvenlik sistemi biçimi olan damar açma teknolojisinin patentini sergiliyor.

Yeni teknoloji, CN110298944B patent numarasıyla anılıyor ve bir “Venöz Kilit Açma Yöntemi ve Damar Kilit Açma Cihazını tanımlıyor. Oppo, bu patent için 2019’da başvurmuştu ancak yakın zamanda alabildi.

Açıklamaya göre, patent bir damar açma teknolojisi içeriyor. Başka bir deyişle, yüz tanıma veya parmak izi taramasına benziyor, ancak kullanıcıların ellerindeki damarları haritalayan bir biyometrik sistem kullanıyor. Özellikle, bu teknoloji kilit açma için kullanıcının damarlarının kalınlığını ve özelliklerini haritalayan LG’nin Hand ID sistemine de yakın bir benzerlik taşıyor.

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Bu nedenle, sistemin kimliği doğrulamak ve erişime izin vermek için damar kalınlığını haritalamasını ve kaydetmesini sağlıyor. Bu teknolojinin detayları henüz bilinmiyor. Umarız Oppo, bu teknolojiyi hayata geçirmeyi başaran ilk şirketlerden biri olur.

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