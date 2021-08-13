Oppo Önümüzdeki Hafta Fotoğrafçılıkla İlgili Bir Etkinlik Düzenleyecek

Bugün erken saatlerde, Oppo Hindistan Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı Tasleem Arif, kamera merkezli bir etkinlik ile ilgili bir Tweet paylaştı. Paylaştığı bu tweette etkinliğin 19 Ağustos’ta yapılacağını da söyledi.

Etkinlik gizemini koruyor. Bu yüzden ne bekleyeceğimizden emin değiliz. Oppo, kullanıcıların kamera deneyimini sonsuza dek değiştirmek için bu etkinlikte mobil kameralarda bir devrim yaratmayı amaçlıyor olabilir. (Gelen söylentiler bu yönde)

Bu ayın başlarında Oppo, BOE Display ile ortaklaşa geliştirilen ikinci nesil ekran altı kamera teknolojisini duyurdu, böylece konsept cihazın daha fazlasını duyabilir ve görebiliriz. 19 Ağustos’tan önce açılış konuşmasıyla ilgili birkaç teaser daha alacağız, bu yüzden daha fazla ayrıntı için bizi izlemeye devam edin.