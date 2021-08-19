Oppo, Fotoğrafçılıkta Çığır Açmaya Geliyor!

Oppo bugün düzenlediği etkinlikte, yeni akıllı telefonlarına ekleyeceği fotoğrafçılığı gözler önüne serdi. Bu teknoloji yeni Oppo telefonlarda kullanılacak ve kamera deneyimini sonuna dek yaşatacak.

Oppo’nun Görüntüleme Direktörü Simon Liu tarafından yönetilen etkinlik, yeni bir sensörün değişken bir zoom lensinin, yeni lensin ve sensör stabilizasyonunun ve pikselleri yeni nesil ekran altı kameralar üzerinde kontrol etmek için geliştirilmiş algoritmanın tanıtımı içindi.

Yeni RGBW sensörü

Oppo’nun yeni geliştirilen RGBW sensörü, kırmızı, yeşil ve mavi diziye beyaz alt pikseller ekler ve nihai görüntüler için 4’ü 1 arada piksel gruplaması kullanıyor.

Oppo, diğer tüm renk filtrelerini ortadan kaldırarak, geleneksel sensörlere göre %60 daha fazla ışığın yakalanmasını ve gürültü azaltmada %35’lik bir iyileşme sağladığını iddia ediyor.

Oppo, piksel karışmasını azaltmak ve görüntü kalitesini iyileştirmek için ışık toplayan pikselleri birbirinden izole etmek için “çığır açan” DTI (derin hendek izolasyonu) kullandığını iddia ediyor. 4’ü 1 arada ciltleme ise renk performansını iyileştiriyor ve hata payını önlüyor.

Yeni sensör, bu yılın 4. çeyreğinden itibaren Oppo telefonlarına geliyor, ancak henüz hangi boyutta veya çözünürlükte olduğunu öğrenemedik.

Oppo 85-200mm Sürekli Optik Yakınlaştırma

Sürekli optik yakınlaştırma özelliğine sahip kamera modülü, Oppo’nun duyuruları arasında tartışmasız en ilgi çekici olanı. 85 mm ile 200 mm arasında sürekli optik yakınlaştırmaya izin veren hareketli lens elemanlarına sahip bir modül olarak karşımıza çıkıyor.

Modül, içindeki lenslerin hassas ve kararlı bir şekilde hareket etmesini sağlayan bir tünel manyeto direnci (TMR) sensörüne sahip. Lens elemanları, iki ultra ince asferik cam lens ile cam ve plastiğin birleşiminden oluşuyor. Sonra hareketi yapan bir kılavuz şaft motoru var. Bu çözüm, çok lensli bir sistemdeki kameralar arasındaki renk ve beyaz dengesi tutarsızlığı gibi sorunları önlüyor.

Oppo Beş Eksenli OIS

Oppo’nun yeni geliştirdiği OIS, hem lens hem de sensör stabilizasyonunu birleştirerek çalışıuor. Hareket nispeten düşük olduğunda, sistem yatay (X) ve dikey (Y) kaydırma için mercek mekanizmasını kullanıyor. Hareket daha şiddetli hale geldiğinde, yatay (X) ve dikey (Y) kaymanın yanı sıra yuvarlanmayla da mücadele etmek için sensör kayması devreye giriyor.

Yeni Nesil Ekran Altı Kamera

Sonunda Liu, Oppo’nun yeni nesil ekran altı kameraları üzerindeki pikselleri kontrol etmek için yeni bir algoritmadan bahsetti. Yeni algoritma kamera üzerinden 400 ppi piksel yoğunluğu ile çalışacak. Şeffaf kablolama ve geliştirilmiş piksel devre kablolaması ile bir araya gelen Oppo, kromatikliği ve parlaklığı şu anda mevcut çözümlerden çok daha iyi kontrol etmeyi vaat ediyor.