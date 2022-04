Oppo F21 Pro Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, merakla beklenen F21 Pro serisini piyasaya sürdü. Seride Oppo F21 Pro 5G ve F21 Pro 4G olmak üzere iki model yer alıyor. Her iki model de birçok yönden oldukça benzer, ancak bazı önemli farklılıklar var. Gelin Oppo F21 Pro serisine birlikte göz atalım.

Oppo F21 Pro

Her iki F21 Pro serisi de temelde Reno7 Pro serisine dayanıyor. Dolayısıyla 4G versiyonu Reno7 Pro 4G’ye benziyor. 5G modeli ise Reno 7 Pro 5G ile aynı. F21 Pro 5G ve 4G, biraz farklı bir tasarıma ve dikdörtgen bir modül üzerinde arkada üçlü kamera kurulumuna sahip. Bu arada, ön kısım aynı boyutta 6.43 inç ekrana sahip. Bununla birlikte, paneller aynı değil ve belirli farklı özellikleri var.

5G versiyonu, yalnızca 60Hz yenileme hızı sunan bir Full HD+ AMOLED ekrana sahipken, 4G modeli daha yüksek 90Hz yenileme hızı vaat ediyor. Özellikle, her iki model de endüstrinin birinci sınıf hissi ve görünümüne katkıda bulunan ilk fiberglas deri tasarımına sahip. Ayrıca, 4G modeli, modülün etrafında bildirimleri vurgulayan yörünge ışığına sahip. 5G modeli ise arka görüntü sensörlerinden ikisini aydınlatan çift yörünge ışığı ile geliyor.

Her iki F21 Pro modeli de Qualcomm Snapdragon işlemci ile geliyor. Bununla birlikte, yalnızca 4G sürümü Snapdragon 680 işlemci ile birlikte gelirken, 5G modeli Snapdragon 695 işlemciye sahip. Her iki telefon da neredeyse 5 GB’a kadar genişletilebilen 8 GB RAM ile birlikte geliyor. Depolama için 4G ve 5G F21 Pro, 128 GB vaat ediyor. Büyük bir 4.500mAh pil her iki modele de güç sağlıyor ve ayrıca 33W’a kadar hızlı şarjı da destekliyor.

Diğer Özellikler

F21 Pro serisi, kutudan çıktığı haliyle Android 11 işletim sistemi tabanlı ColorOS 12 ile çalışıyor. Oppo ayrıca; gözetleme önleyici bildirim özelliğine sahip kullanıcı arayüzü ile kullanıcı dostu ve gizliliğe de önem verdi. Bu, telefonunuz, akıllı telefonunuzun ekranına başka birinin baktığını algılarsa, bildirimleri temelde gizler. BT, aramaları yanıtlamak veya sessize almak için Ar Hareketlerini de destekliyor.

F21 Pro 5G, arkada 64 megapiksel ana kamera; 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Ön tarafta, özçekimler için 16 megapiksel delikli bir kamera var. Bu arada, F21 Pro 4G ayrıca 2 megapiksel mikro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile eşleştirilmiş 64 megapiksel ana kamera ile geliyor.

Ancak ön kamerası, 32 megapiksel IMX709 RGBW selfie sensörü olduğu için öne çıkıyor. Bu kamera, bir önceki nesle göre ışığa yüzde 60 daha duyarlı ve aynı zamanda gürültü seviyelerini de yüzde 35 oranında azaltıyor. Telefonun fiyatı ise 355 dolardan başlıyor.