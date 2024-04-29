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Bilindiği üzere Samsung 10 Temmuz 2024 tarihinden bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlik kapsamında marka, akıllı yüzük Galaxy Ring ve akıllı saat Galaxy Watch 7 serisini tanıtacak. Bu ürünlerin yanı sıra Samsung yeni katlanabilir telefonları olan Galaxy Z Fold 6 FE ve Galaxy Z Fold 6 Ultra’nın da etkinlikte tanıtılması bekleniyor. İşte detaylar…

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Güney Kore menşeli teknoloji devi, akıllı telefon piyasasının en güçlü markalarından biri olan Samsung, katlanabilir telefon modellerine yenisi ekliyor. Katlanabilir telefon piyasasındaki hareketlilik rekabeti artırarak pek çok marka gibi Samsung’un da yeni cihazlar üretmesini sağlıyor. Samsung da bu alanda yeni modeller çıkarmaya devam ediyor.

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Samsung geçtiğimiz yıl duyurduğu Galaxy Z Fold 4 ve Z Fold 5’in ardından şimdi de Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 FE üzerinde çalışıyor. Bahse konu modellerin bu yaz 10 Temmuz’da yapılacak olan Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacağı ve bu yıl piyasaya çıkacağı hakkında çeşitli söylemler bulunuyor. Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra 2024 yılı içerisinde çıkabilir ancak cihaz yalnızca Güney Kore’ye özel olarak da piyasaya sürülebilir.

Ortaya çıkan iddialara göre Galaxy Z Fold 6 Ultra’nın onaylandığı söylenmekte. Söylentiye göre; SM-F958N model numarası ile listelenmiş olan bir cihazın Galaxy Z Fold Ultra olduğu belirtilmekte. Bu model numarasının Samsung’un yeni katlanabilir cihazına ait olduğunu düşündüren şey ise 8 rakamı. Samsung 8 rakamını “Ultra” modeller için saklamakta.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra özellikleri hakkında henüz fazla bir bilgi bulunmuyor. Cihaz henüz tanıtılmadı ancak sızıntı ile de yayılan bilgiler oldukça kısıtlı. Bu kapsamda cihazın gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alması bekleniyor.

Çıkan rapora göre Galaxy Z Fold 6 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 6 serisinin bir üyesi ve hatta amiral gemisi olacak. Galaxy Z Fold 6 Ultra fiyat konusunda da serinin en pahalı cihazı olacağı yönünde tahminler mevcut. Bunların yanı sıra Galaxy Z Fold 6 Ultra modeli, global çapta değil sadece Güney Kore’de de satışa sunulabilir. Tüm bunların Samsung’un yaz aylarında gerçekleştireceği etkinlikte belli olması beklenmekte.