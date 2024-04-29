Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Vivo, yeni telefonları ile adından daha sık söz ettiriyor. Kısa bir zaman önce X100 serisinin bazı modellerini duyuran markanın seriye ait diğer modelleri de duyurması bekleniyor. Bu kapsamda Vivo X100s modeli performansı ile şimdiden dikkat çekmeyi başardı. AnTuTu testinde görülen Vivo X100s performansı dudak uçuklattı.

Vivo X100s Performansı Dudak Uçuklattı

BBK Elektronics çatısı altında yer alan ve 2009 yılında kurulan Vivo, akıllı telefon piyasasında yükselmeye devam ediyor. Kısa zaman önce X100 serisinden bazı modellerin tanıtımlarını yapan Vivo’nun seriye ait farklı modellerin de tanıtımını yapması bekleniyor ve bu modellerden birinin de X100s olduğu düşünülüyor.

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Dünyanın en prestijli performans ölçümü uygulaması olan AnTuTu, akıllı telefonların işlemci gücünü, grafik performansını, depolama hızını, bellek kullanımını, çoklu iş parçacığı performansını ölçmekte ve değerlendirmektedir. Pek çok alanda telefonu teste sokan uygulama kapsamında Vivo’nun beklenen modeli X100s de test edilmiştir. Test sonuçlarına bakıldığında Vivo’nun yeni telefonu X100s şov yapmış, denilebilir.

Gücünü MediaTek Dimensity 9300+ yonga setinden alan Vivo X100s AnTuTu testinde toplam 2.305.267 puan aldığı ve bu sonuçla da zirveye yerleştiği görülmekte. AnTuTu performans testi kapsamında cihaz CPU, GPU, bellek ve kullanıcı deneyimi performansları incelenmiştir. Bu bağlamda cihaz CPU kısmında 538.090, GPU kısmında 940.944, bellek kısmında 472.337 ve kullanıcı deneyimi kısmında ise 353.177 puan almıştır. Bu puanlara bakılırsa cihaz piyasaya çıktığında oldukça ilgi çekecek diyebiliriz.

Vivo X100s Ne Zaman Piyasaya Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Çıkan söylentilere göre Vivo X100s’in 2025’in başında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bu bilgi kesin değil; belki bu vakitten daha önce ya da daha sonra piyasaya sürülebilir. Vivo’nun yeni üst segment telefonu hakkında merak edilen bir diğer detay ise elbette cihazın fiyatı. Ancak bu konu hakkında henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Vivo X100s fiyatı açıklandığında biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.

Bunların yanı sıra AnTuTu test sonuçlarına baktığımızda cihazın üst segment akıllı telefonlarla rekabete gireceğini söyleyebiliriz. AnTuTu testine göre Vivo X100s performans sonuçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: