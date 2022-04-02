Oppo F21 Pro ve Reno7 Lite 5G özellikleri ve fiyatları piyasaya sürülmeden önce ortaya çıktı

Oppo F21 Pro 4G ve 5G‘nin 12 Nisan’da Hindistan’a gelmesi bekleniyor ve yakın tarihli bir tweet, bazıları için sürprizi bozmuş gibi görünüyor. Oppo Reno7 Lite ise Avrupa pazarına doğru ilerliyor ancak ne zaman geleceğini bilmiyoruz.

F21 Pro ile başlayalım. Tweet, 5G seçeneğinin 8 GB/128 GB bellek yapılandırmasında geleceğini, 4G sürümünün ise aynı bellek kombinasyonuna sahip olacağını iddia ediyor. Ayrıca, tasarıma bakılırsa, cihaz muhtemelen yeniden tasarlanmış bir Oppo Reno7 olacak, bu nedenle teknik özellikler açısından ne bekleyeceğimizi biliyoruz.

Reno serisinden bahsetmişken, Avrupa’ya yönelik Reno7 Lite 5G, muhtemelen F21 Pro 5G ile bazı benzerlikler taşıyor. Kaynak, telefonun 600 nit parlaklığa, Snapdragon 695 yonga setine ve en az 8GB/128GB belleğe sahip 6.43 inçlik bir OLED panel etrafında inşa edileceğini iddia ediyor.

Arkada, biri derinlik, diğeri yakın plan makro çekimler için kullanılan iki 2MP sensörle desteklenmiş 64MP ana kamera bulunacak. Tüm bunlar, 33W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil ile çalışacak. Tabii ki, en son Android 12 ve ColorOS 12 önceden yüklenmiş olacak.

Fiyatlandırmaya gelince, akıllı telefon 350 €’luk bir fiyat etiketi taşıyacak ve sadece iki renkte mevcut olacak – siyah ve mavi. Kullanılabilirlik hakkında net bir bilgi yok, ancak muhtemelen yakında satışa çıkacak.