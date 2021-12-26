oppo find n anket sonuçları

2022 yılına girerken birçok akıllı telefon piyasaya girecek. Bunlardan en çok merak edilenler katlanabilir akıllı telefonlar oldu. Özellikle Oppo Find N birçok kullanıcı tarafından büyük ilgi gördü.

Oppo’nun ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Find N, geçen haftalarda beğenilme anketine sokuldu ve sonuçlar gelmeye başladı. Yapılan anket sonuçlarına göre, Find N birçok kullanıcıdan tam not aldı. Tüm olumlu geri bildirimlerin iyi bir nedeni var, Oppo gerçekten bu aşamada doğrudan bir rakibi olmayan benzersiz bir form faktörüne sahip çok yönlü bir cihaz yaptı. Geniş 7.1 İnç ekrana sahip Find N’in arkasında 5.45 İnç bir diğer ekran bulunuyor.

Böyle büyük bir ekrana sahip Find N, aynı zamanda, ana ekranın sürükleyiciliğini ve kullanılabilirliğini gerçekten artıran, bugüne kadarki en az görünen kırışıklığa sahip katlanabilir. Özellikle Snapdragon 888 ile kendisini muazzam bir amiral gemisine çeviriyor.

Piyasada olan ve piyasaya çıkacak birçok katlanabilir akıllı telefon daha var. Özellikle Galaxy Z Fold 3 ve Huawei Mate X2 cihazları Find N’in en büyük rakipleri olarak yer alıyor.

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