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Oppo Find N Piyasada Olmayan Renkler

Oppo Find N hakkında sızan haberlere göre, mevcut renklerinin dışında renk seçenekleri var. Bunlar piyasada neden yer almayacak henüz bilinmiyor.

İbrahim Özbek

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oppo find n renkler

Yeni yıla bomba gibi girmeye hazırlanan Oppo, Amiral gemisi telefonu olan Oppo Find N modelinde ilk kez katlanabilir telefon teknolojisini kullandı. Çıkan haberlere göre, Oppo’nun siyah, beyaz ve mor renkleri raflarda yerini alacak. Ancak piyasada var olmayan Oppo Find N için başka renkler de var.

Daha güzel hissettiren bir mor rengi, gayet naif duran bir pembe rengi, okyanusları andıran açık bir mavi rengi ve bej renk seçenekleri piyasada olmayan Oppo Find N seçenekleri olarak sızdırıldı.

Hepsi bu kadar değil, Oppo ayrıca son iki sportif iki tonlu görünümle gri, bej ve lacivert renklerde deri tasarımlarda yaptı. Ayrıca piyasaya sürülmemiş modellerin bazılarında farklı dokulu kamera muhafazaları da var.

oppo find n renkler

Oppo’nun deri tasarımlı Find X2 modeli, cihaza dayanıklılık katan suni deri malzemesi ve cihazı tutarken verdiği yumuşak güven verici his ile yapı açısından 2020’nin favorilerinden biriydi. Ancak bu tasarımların hiç biri piyasada var olmayacak.

Yaklaşık 4 yıl önce çalışmalarına başladığı ilk katlanabilir telefonu olan Find N, artık gücüye çıkmaya hazırlanıyor. Raflarda yerini almasını sabırsızlık ile bekliyoruz.

Ayrıca bkz: Oppo Inno Day 2021’de İlk Katlanabilir Oppo Find N Tanıtıldı

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