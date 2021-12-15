Oppo Inno Day 2021’de İlk Katlanabilir Oppo Find N Tanıtıldı

Oppo, günümüzün gelişmekte olan akıllı telefon markalarından birisi konumda. Özellikle titiz çalışmalar yürüterek kullanıma hazırladığı cihazlar, birçok kullanıcı tarafından çok seviliyor. Yaklaşık 4 yıl önce çalışmalarına başladığı ilk katlanabilir telefonu olan Find N, artık gücüye çıkmaya hazırlanıyor. Oppo Inno Day 2021 etkinliği ile beraber Oppo Find N hakkında tüm detaylara sahip olduk.

Amiral Gemisi olarak göze çarpan Oppo Find N, kullanıcılarına muazzam bir deneyim yaşatmak için en son teknolojiyi kullanılıyor. Katlanabilir telefonlara yeni bir soluk getiren Find N, katlandığı zaman işlevli bir ekran açıldığında ise devasa bir ekrana dönüşüyor.

Oppo Inno Day 2021 etkinliklerinde Oppo Ürün Müdürü Pete Lau, katlanabilir Find N hakkında bazı açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamada: “Yeni formlar, akıllı telefon sektöründe heyecan verici bir çağın kapılarını açıyor. Oppo, daha fazla kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir ürün sunma hedefiyle, çeşitli formlar, menteşe tasarımları, ekran malzemeleriyle ve farklı en boy oranında denemeler yaptı. Yaklaşık 4 sene boyunca bir sürü çalışmalar yaptık. Oppo Find N ile beraber insanlara katlanabilir telefonların neler yapabileceğini göstermek istiyoruz.”

Yatay Ekran Oranı

Oppo Find N, katlanabilir telefonlarda bir ilke imza attı. Find N ile beraber iç ekranda ilk kez yatay bir oranı kullanılıyor. Bu yatay ekranı oranı, ekranlar arasında geçiş için kullanıcılara muhteşem bir deneyim sunuyor. Bu teknoloji ile beraber sanki tek bir ekran varmış gibi akıcı bir şekilde kullanım yapabilirsiniz.

Oppo Find N’in iç ekranı 8.4:9 en boy oranına sahip ve doğrudan yatay modda açılıyor. Böyle kullanıcılar ekranı döndürmek için ekstra bir çaba sarf etmek zorunda kalmıyor. Katlandığında ise 18:9 en boy oranı ile tek elle kullanım için ideal bir boyut kazanıyor.

Esnek Menteşe

Oppo Find N’deki menteşe, 136 adet bileşeni 0,01 mm’ye varan aşırı hassaslıkta bir araya getiriyor. Böyle menteşe tıpkı insan vücudu gibi kusursuz bir şekilde çalışıyor. Ayrıca Oppo, benzersiz su damlası menteşe tasarımı ile katlanabilir cihazlardaki bazı sorunları çözüme kavuşturdu. Özellikle katlama sonucu oluşan TUV’ye göre diğer cihazlarla karşılaştırıldığı zaman %80’e kadar daha az fark ediliyor.

FlexFrom Modu

FlexFrom modu sayesinde Find N açıldığı zaman 50 ile 120 derece arasında rahatlıkla durabiliyor. Müzik, Notlar ve Kamera uygulamaları gibi uyumlu uygulamalar bu modda daha verimli çalışıyor.

Özellikle Notlar uygulamasının kullanımı birçok kişi tarafından çok beğenildi. Örneğin, Notlar uygulamasını açtığınız zaman akıllı cihazınız bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Ayrıca Find N, kendi kendine tripot görevi yapabiliyor. Böylece 4K HD görüntüleme, video deneyimi ve online toplantılarda kolaylık sağlıyor.

Serene Ekran

Oppo’nun özel 12 katmanlı Serene Ekranı, kullanıcılarına muhteşem bir dayanıklılık sunuyor. Ekran 0,06 mm olan normal akıllı telefonlara oranla 0,03 mm’lik bir Flexion UTG katmana sahip. Bu özellik sayesinde hem ekran kusursuz bir şekilde korunuyor hem de bükülmeye olanak sağlıyor. Oppo, Find N için 1-120 Hz arasındaki herhangi bir değere uyarlayan akıllı dinamik yenileme hızına sahip LTPO ekran kullanıyor. Ayrıca iç ekran 1.000 Hz‘e kadar dokunmatik örnekleme sağlıyor.

OPPO, kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmak için, iç ve dış ekranlar arasında hem parlaklıkta hem de renk kalibrasyonunda ince ayarlar yaptı. Her iki ekran da 10.240 otomatik parlaklık seviyesine sahip ve 1.000 nit’e varan en üst parlaklık seviyesiyle farklı aydınlıktaki tüm ortamlarda kullanım konforu sunuyor.

Yazılım İnovasyonu

Oppo Find N ile beraber harika yazılım deneyi kullanıcılar ile buluşuyor. Find N’nin 7.1 inçlik iç ekranı, standart 6.5 inç bir ekrana göre %60 daha geniş bir görsel alanı sunuyor.

Açıldığında, daha büyük boyutuyla yaşattığı tablet benzeri deneyimden tam olarak yararlanmak için OPPO Find N, yan yana çoklu görevleri daha sezgisel hale getiren yeni hareketli kısa yollara sahip. Uyumlu bir uygulama kullanırken, ekranı ikiye bölmek için cihazın ortasında iki parmağınızı aşağı kaydırabilirsiniz veya tam ekran penceresini, dört parmağınızla sıkıştırarak kayan bir pencereye dönüştürebilirsiniz.

Find N’in yazılımı, kullanıcıların iki ekran arasında sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Cihazı açarken, dış ekrandakiler iç ekrana sorunsuz bir şekilde aktarılıyor. Ayrıca yazarken iki başparmak kullanmayı kolaylaştıran bir klavyesi bulunuyor.

Kamerası

Yüksek kalitede fotoğraflar ve videolar için amiral gemisi düzeyinde üçlü kamera kurulumuyla donatılan OPPO Find N, 50 MP Sony IMX 766 ana sensör, 16 MP ultra geniş lens ve 13 MP telefoto lensin yanı sıra hem iç hem de dış ekranda selfie kameralarına sahip. Yeni form ile FlexForm Modu birbirine uyarlayan OPPO Find N, katlanabilir yapıdan tam olarak yararlanmak için, kullanıcıya göre özelleştirilebilen yazılım sayesinde, yenilenmiş bir kamera deneyimi sunuyor.

Bölünmüş kameralı kullanıcı arayüzü ile bir tarafta fotoğraf çekebilir bir tarafta ise çektiğiniz son fotoğrafı görüntüleyebilirsiniz. Daha gelişmiş arka kamera, kapak tasarımı kullanarak görüntünün ön izlemesini yapabiliyorsunuz.

Ergonomik Tasarım

Oppo, kavrama hissini artırmak için ilk kez Oppo Find N’de her iki dış tarafta 3 boyutlu kavisli tasarım kullandı. Arka kapak ve arka kamera Find X3‘e benzer bir şekilde devam ediyor.

Ayrıca Find N, üç farklı renk seçeneği ile raflarda yeri alacak. İlk olarak siyah renk, mat cam ve film laminasyondaki yeni tekniklerin birleşimini sunuyor. Beyaz renk, parlak cam ve seramik kamera plakası için beyaz seramiğe esinlenerek yapılmış. Mor renk, ışık ve gölge yansıması ile gayet şık görünüyor.

Performans

OPPO Find N, 12 GB‘a kadar LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 3.1 depolama ve Snapdragon 888 ile döşendi. 4500 mAh bir pil kapasitesinin yanında 33 W hızlı şarj desteği sunuyor.

Ayrıca 15 W kablosuz şarjı ve 10 W ters kablosuz şarjı destekleyen Oppo Find N, güç düğmesine adepte olmuş bir parmak izi okuyucuya sahip. OPPO Find N, daha gerçekçi ses sunmak için çift hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği ile geliyor.

Ayrıca bkz: Oppo Find N Ekran Özellikleri