Oppo Find N Ekran Özellikleri

Bildiğiniz üzere Oppo geçtiğimiz günlerde ilk katlanabilir telefonunu tanıttı. Oppo Find N, önümüzdeki günlerde OPPO Inno Day 2021 etkinliklerinde tamamen görücüye çıkacak. Fuar günü yaklaşırken birçok detay su üzerine çıkmaya başladı. Ekran özellikleri ve üreticisi de gün yüzüne çıktı.

Oppo Find N’nin ekranını Samsung Display tarafından üretildi. Ayrıca Oppo Find N, LTPO OLED panelli 7.1 inç dahili ekrana ve 120Hz değişken yenileme hızına sahip olacak. Özellikle Samgun’un UTG koruması çizilme ve düşme gibi olumsuz durumlarda muazzam bir koruma sağlıyor.

Oppo Find N’nin kapak ekranı, BOE firması tarafından yapıldı. Kapak ekranı, 5.45 inç OLED bir panelden oluşuyor. Ayrıca ekran Gorilla Glass tarafından korunma sağlanıyor. Oppo, Çin bazlı akıllı telefon markalarının ilk katlanabilir telefonu olarak göze çarpıyor. Onu ilk yapan kullandığı UTG teknolojisi çünkü Huawei Mate X2 ve Xiaomi Mi MIX Fold poliimid film kullanılarak üretildi.

Ayrıca Vivo’da çıkartmayı planladığı katlanabilir akıllı telefonu için Samsung Display kullanmayı düşünüyor. HONOR, katlanabilir akıllı telefonunda BOE’nin ekranlarını kullanabilir. Özellikle Huawei’nin Samsung Display’in katlanabilir panelini kullanmak istediği bildirildi, ancak plan bu yılın başlarında rafa kaldırıldı.

Oppo, 2018 yılının sonlarına doğru ilk katlanabilir telefonu üzerinde çalışmalara başladı. Oppo, katlanabilir cihazını çıkartana kadar Samsung, Huawei ve Xioami katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü.

Oppo, 2018 yılından bu zamana kadar katlanabilir akıllı telefonu için her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladı. Böylece Oppo, en kullanışlı ürününü piyasaya sürdü.

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