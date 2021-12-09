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Katlanabilir Telefon Oppo Find N, 15 Aralık’ta Görücüye Çıkacak!

Oppo Find N, şirketin dört yıllık yoğun Ar-Ge çalışmaları ve altı nesil prototipler aracılığıyla doğdu. Piyasada bulunan çoğu akıllı telefon benzer özellikler ve tasarım vaat ediyor. 

Ayşen Sıla

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Oppo Find N, Oppo’nun ilk katlanır akıllı telefonu olarak 15 Aralık’ta şirketin INNO Day 2021 etkinliği aracılığıyla satışa çıkacak. Marka tarafından yayınlanan bir tweet, Find N’nin tasarımını gözler önüne seriyor.

Oppo Find N, şirketin dört yıllık yoğun Ar-Ge çalışmaları ve altı nesil prototipler aracılığıyla doğdu. Piyasada bulunan çoğu akıllı telefon benzer özellikler ve tasarım vaat ediyor. 

Lau’ya göre, akıllı telefon endüstrisi, yüksek yenileme hızları, mobil fotoğrafçılık; hızlı şarj vb. özellikler sunma konusunda bir sınıra ulaştı. Bu nedenle, şirket şimdi katlanır segmente girmeye karar verdi.

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Oppo, 2018’de ilk Find N prototipi üzerinde çalışmaya başladı. Samsung, Huawei ve Xiaomi; katlanır akıllı telefonlarını çoktan tanıtmış olsa da, Oppo henüz bir tane piyasaya sürmedi. 

Açıklamasına göre Lau, bir ürünü daha sonra trendlere ayak uydurmak için acele etmek yerine; harika bir kullanıcı deneyimi sunmaya hazır olduğunda piyasaya sürmenin daha iyi olduğuna inanıyor.

Bkz: Oppo Katlanabilir Akıllı Saat için Patent Aldı!

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KaynakTwitter

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