Oppo Find N2 Flip, Küresel Pazarda Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor

Oppo kısa süre önce Çin’de Find N2 Flip akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Cihaz, flip akıllı telefonların hüküm süren kralı olan Samsung Galaxy Z Flip 4‘ün doğrudan rakibi oldu.

Çin dışındaki birçok müşteri, akıllı telefonun küresel pazarlarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini merak ediyor. Şimdi, akıllı telefon nihayet FCC, BIS ve Bluetooth SIG gibi birden fazla sertifika web sitesinde ortaya çıktı. Yani yakında satışa çıkacak.

İki sertifika web sitesindeki listelere göre, Oppo Find N2 Flip küresel lansmanı kısa süre içinde gerçekleşebilir. FCC listesine göre Oppo akıllı telefonun model numarası CPH2437 olarak belirtiliyor. Liste, cihazın katlandığında Find N2 Flip ile karşılaştırılabilir boyutlarını (166,2×75,2 mm) gösteriyor.

FCC listesi ayrıca Oppo telefonun ColorOS 13 ile önceden yüklenmiş olarak geldiğini açıklıyor. Telefonun toplam pil kapasitesi 4300mAh olacak. Liste ayrıca, telefonu test etmek için VCB7CAUH model numarasına ve 67W hızlı şarj özelliğine sahip bir şarj cihazının kullanıldığını da ortaya koyuyor.