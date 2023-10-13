Oppo Find N3 altın modeli sızdırıldı

19 Ekim’de piyasaya sürülecek olan Oppo Find N3, arkası suni deri gibi görünen kırmızı renkli bir model de dahil olmak üzere canlı görüntülerle ortaya çıktı. Evan Blass tarafından paylaşılan yeni görüntülerde, Oppo Find N3’ün altın renkli versiyonu, cam bir arka yüz ve arka tarafta Hasselblad logosunu taşıyan belirgin bir dairesel kamera adası ile sergileniyor.

Oppo Find N3, alt kısmında hoparlör ve SIM kart yuvasına eşlik eden bir USB-C portu bulunan metal bir çerçeveye sahip. Katlanmış haldeyken SIM kart yuvası mikrofonla, hoparlör ise başka bir hoparlörle aynı hizada yer alıyor. Daha önce sızdırılan görüntülerde üst kısımda, açıldığında etkileyici bir ses deneyimi sunması beklenen iki hoparlörün varlığı öne sürülmüştü.

Oppo Find N3’ün teknik özelliklerini resmi olarak açıklamamış olsa da, söylentiler akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 16GB RAM, 1TB depolama alanı ve 100W hızlı şarj destekli 4,850mAh pil ile donatılacağını gösteriyor.

Katlanabilir ekranın 120Hz yenileme hızı ve 2268 x 2440 piksel çözünürlükle 7,82 inç boyutunda olması bekleniyor. 120Hz kapak ekranı 2484 x 1116 piksel çözünürlüğe ve 6,31 inç diyagonal ölçüme sahip olacak.

Oppo Find N3’te 48MP ana kamera, 48MP ultra geniş kamera, 64MP telefoto kamera, 32MP selfie kamerası ve 20MP selfie kamerası olmak üzere toplam beş kamera yer alacak.

Ayrıca, 19 Ekim’de piyasaya sürülmesi planlanan OnePlus Open‘ın Oppo Find N3‘ün bir varyantı olması bekleniyor. Her iki cihaz için fiyatlandırma ve bulunabilirlik detayları önümüzdeki Perşembe günü açıklanacak.