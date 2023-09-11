Oppo Find N3, yarın görücüye çıkabilir!

Oppo Find N3 ve N3 Flip ile ilgili söylentiler birkaç aydır ortalıkta dolaşıyor. Kapaklı telefon artık resmileşti ve Çin’de satışa sunulması planlanıyor ancak kitap tarzı katlanabilir telefon hakkında herhangi bir onay yok. Bir kaynak, Oppo’nun Find N3’ün lansman tarihini açıklayarak reklam kampanyasını başlatabileceğini iddia etti.

Raporlar, Oppo’nun yeni Find N3 katlanabilir cihazının tanıtımını yapmaya başladığını ve yarın sabah “gizemli bir ortak” ile büyük bir duyuru yapacağını gösteriyor. Bu, kaynağımızın “N3 büyük katlanabilir” ürününün yarın “büyük bir hamle” yapacağını söyleyen önceki haberiyle uyumlu. Şirket yarın akıllı telefonun lansman tarihini başka sürprizlerle birlikte duyurmaya hazır olabilir.

Yakın zamanda yayınlanan bir rapor, Oppo Find N3’ün iç panelinin 7,82 inç boyutunda olduğunu ve 2.268 x 2.440 piksel QHD çözünürlüğe sahip olacağını ortaya çıkardı. Ana dış ekran 6,31 inç olacak şekilde tasarlanmış ve 2,484 x 1,116 piksel çözünürlük sunuyor. Find N3’ün 20:9 en boy oranlı bir ekrana ve katlanabilir bir cihazda en yüksek düzeyde piksel yoğunluğuna (PPI) sahip olacağı bildiriliyor.

Oppo Find N3’ün ayrıca iki adet 48 megapiksel sensör ve bir 64 megapiksel lensten oluşan üçlü arka kamera sistemine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca 32 megapiksel ve 20 megapiksel selfie kameralarına sahip olması bekleniyor. Nisan ayında sızdırılan bir şema , periskop lensli ve Hasselblad markalı, yeniden tasarlanmış dairesel bir kamera modülünü gösteriyordu. Ayrıca 3C sertifika listesi Find N3’ün 100 watt hızlı şarjı destekleyeceğini doğruluyor.