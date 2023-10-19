Oppo Find N3’ü Tanıttı: Snapdragon 8 Gen 2 ile Güçlendirilmiş Hasselblad Kameralar

Merakla beklenen Oppo Find N3 nihayet resmi çıkışını yaptı ve daha da heyecan verici olan şey, bu yenilikçi katlanabilir telefonun Çin’in ötesine geçerek şirket için önemli bir kilometre taşına işaret edecek olması.

Daha kısa ve daha geniş kitap tarzı katlanabilir telefon geleneğine sadık kalan Oppo Find N3, etkileyici 2484 x 1116 piksel çözünürlüğe ve 10 ila 120 Hz arasında değişen dinamik yenileme hızına sahip 6,31 inç AMOLED panele sahip. Bu ekran neredeyse geleneksel 20:9 en boy oranı sunuyor ve 2.800 nit’e kadar göz kamaştırıcı bir tepe parlaklığı sağlıyor.

Find N3’ü açtığınızda sizi 2440 x 2268 piksel çözünürlüğe sahip 7,82 inçlik geniş bir ekran karşılayacak. Bu dahili ekran aynı zamanda 1-120 Hz dinamik yenileme hızına sahiptir ve harici muadilinin en yüksek parlaklığıyla eşleşir.

Oppo Find N3, en yeni amiral gemisi yongası Snapdragon 8 Gen 2 ile güçlendirilmiş olup, 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB depolama alanı ile tamamlanmaktadır. Gün boyunca bağlı ve üretken kalmanızı sağlamak için cihaz, hızlı 67W SuperVOOC şarjı destekleyen ve yalnızca 42 dakikada tam şarja ulaşmanızı sağlayan sağlam bir 4.805 mAh pil ile birlikte gelir.

Oppo Find N3’ün öne çıkan özelliklerinden biri de Hasselblad ile birlikte tasarlanan dikkat çekici kamera kurulumudur. Selfie meraklıları, iç kısımda 20MP ve kapak ekranında 32MP kamera içeren çift selfie kameralarını takdir edeceklerdir. Arka tarafta, Sony’nin son teknoloji 48MP LYTIA-T808 “piksel yığma” sensörüne sahip, yeniden tasarlanmış piksel mimarisi sayesinde gelişmiş ışık hassasiyeti ve görüntü kalitesi sunan geniş açılı bir kamera bulacaksınız. Ayrıca, otomatik odaklamalı 48MP 14mm f/2.2 ultra geniş lens ve 3x 70mm f/2.6 stabilize periskop lens ile donatılmış güçlü bir 64MP zoom kamera, 6x veya 145mm’ye kadar hibrit zoom yetenekleri sağlar.

Oppo Find N3 çoklu görev yetenekleriyle de göz dolduruyor. Cihaz, ister dikey ister yatay görünümde olsun, ekranında üç adede kadar pencere barındırabilir ve etkili bir şekilde 15 inçlik sanal bir ekran oluşturur. Birçok ana akım uygulama, uygulama içinde bölünmüş ekran görüntülemeyi destekleyerek Microsoft 365’te iki belgeyi yan yana düzenlemenize veya Galeri’de iki fotoğrafı aynı anda karşılaştırmanıza olanak tanır. Oppo‘ya göre, yaygın olarak kullanılan uygulamaların %95’i bu genişletilmiş ekran özelliğini destekliyor ve kullanıcılar çoklu pencere kurulumunda aktif pencereleri tercihlerine göre rahatça yeniden boyutlandırabiliyor.

Oppo Find N3, her biri iki yüzeyde sunulan dört çarpıcı renkte mevcuttur. Siyah ve Kırmızı modeller vegan deri arka panele sahipken, Yeşil ve Altın modeller şık bir mat cam kaplamaya sahiptir. Özellikle Şampanya Altın modeli, daha fazla estetik çekicilik için renk uyumlu bir kamera adasına sahiptir.

Oppo Find N3, 2.399 SGD (yaklaşık 1.650 €) fiyatla 16GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip tek bir konfigürasyonda satışa sunulacak. Bu yenilikçi katlanabilir telefon için ön siparişler yarın başlayacak ve mobil teknoloji dünyasında heyecan verici yeni bir sayfa açacak.