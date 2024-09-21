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Katlanabilir telefon pazarı büyümeye devam ediyor. Bu piyasadaki varlığını kanıtlamaya çalışan markalardan biri de Oppo. Oppo katlanan telefonu Find N5’in sızdırılan bazı özelliklerinden bahsetmiştik. Bununla birlikte cihazın özellikleri belli olmaya devam ediyor. Bu kapsamda söylenenlere göre Oppo Find N5 küresel pazara OnePlus Open 2 markasıyla gelebilir. İşte detaylar…

Oppo Find N5 Küresel Pazara OnePlus Open 2 Markasıyla Gelebilir!

Oppo katlanan telefon piyasasında henüz istediği başarıyı yakalayamadı ve bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. Marka katlanabilir telefon modeli Oppo Find N5’i 2025 yılının ilk üç ayı içerisinde tanıtmayı planlıyor. Gücü ile piyasada şok etkisi yaratması beklenen cihaz hakkında merak edilen bir detay var ki o da; Oppo Find N5 ile OnePlus Open 2 telefonları aynı mı?

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Son dönemde merak edilen bu sorunun cevabına evet diyebiliriz ancak birtakım şerhler düşerek. Oppo aslında yeni katlanabilir telefonunun adına karar vermiş değil. Fakat medyadaki genel kanı Asya kültüründe 4 rakamının uğursuz kabul edilmesi sebebi ile yeni modelin Find N5 olarak geleceği düşünülüyor. Oppo Find N5 şeklinde markalaşmış versiyon, Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinin bazıları için düşünülse de küresel pazar için cihazın OnePlus Open 2 adı ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Snapdragon 8 Gen 4 İşlemci

Bu markalaşma şekli Oppo ve OnePlus’ın global pazardaki konumları için uygun görülüyor. Bunun yanı sıra cihazlarda ufak tefek farklılıkların olması bekleniyor; örneğin işletim sistemi gibi. Bu bağlamda Oppo ve OnePlus kullanıcılarının alışkanlıkları gözetilmiş diyebiliriz. Oppo Find N5’in ColorOS 15 ile gelmesi beklenirken OnePlus Open 2 şeklinde markalaşmış versiyonun ise OxygenOS 15 işletim sistemine sahip olması bekleniyor.

Oppo yeni katlanabilir telefonunun ortaya çıkan özelliklerine bakacak olursak; cihazın Qualcomm’un yeni çıkaracağı işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile geleceğini söyleyebiliriz. Bu da cihazın, en güçlü katlanabilir telefonlar arasında yer alacağını göstermekte. OnePlus Open 2 güçlü bir işlemcinin yanı sıra güçlü bir batarya da barındıracak. Cihazın 6000 mAh kapasiteye sahip bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Yani uzun pil ömrü sunacağı söylenebilir.

Oppo Find N5 Çıkış Tarihi Belli mi?

Katlanabilen telefon modelleri arasında ekran özellikleri ile de dikkat çekeceği düşünülen Find N5’te 2K çözünürlüklü, yüksek görüntü kalitesi sunan bir panel yer alacak. Bununla birlikte Oppo’nun üst seviye katlanabilen telefonu 3’lü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kamerada 50 MP Sony sensör ve bunun yanı sıra periskop telefoto kameranın da bulunacağı söylenmekte. Kamera bakımından da Find N5’in beklentileri karşılayacağı düşünülüyor.

Oppo Find N5 namı diğer OnePlus Open 2 tasarım olarak da oldukça ince ve şık bir görünüme sahip olacak. Suya ve toza karşı dayanıklı olması beklenen OnePlus yeni katlanabilir telefon kolay kullanımı ile de ön plana çıkmakta. Oppo Find N5 ne zaman çıkacak sorularına ise 2025’in ilk çeyreğinde markanın cihazı piyasaya sunmayı düşündüğünü söyleyebiliriz.

Tüm bunlara ek olarak, yukarıda verdiğimiz bilgilerin henüz resmiyet kazanmadığını belirtelim. Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntıları sizlere aktarmaya çalıştık. Detaylar belli olduğunda ve resmi bir açıklama yapıldığında sizlere buradan aktarıyor olacağız.