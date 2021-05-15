Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition Duyuruldu!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Oppo, son yıllarda çıkardığı yeni modellerde oldukça etkili bir pazar payına sahip olmaya devam ediyor. Şirket en son Find X3 serisiyle karşımıza çıkmıştı. Bugün ise bu seriye özel bir üye daha ekleniyor. Find X3 Pro Mars Exploration Edition olarak karşımıza çıkan yeni akıllı modelin, yeni bir gri renk tasarımıyla geldiğini görüyoruz.

Resmi olarak dün duyurulan cihaz, şuan ki Find X3 Pro‘nun Mavi, Beyaz, Parlak Siyah ve Kozmik Mocha renk seçeneklerine ek olarak beşinci bir renk seçeneğiyle geliyor. Şirket yeni gri gölge tasarımını uzaydan örnek aldığını ve telefonun arka panelinin metalik bir parlaklığa sahip yüksek sisli AG camdan üretildiğini ifade ediyor.





Find X3 Pro Mars Exploration Edition sürümü içerisinde dünyada çektiğiniz bütün fotoğraflar için üç Mars kamera efektini bulunduruyor. Bununla birlikte Mars özel temasını da içerisinde barındırıan cihaz, dinamik duvar kağıtları, sabah – öğle – akşam Mars’ın ışık ve gölgesindeki değişikliklerini de beraberinde getiriyor.

Cihaz, Find X3 Pro‘dan farklı olarak 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanıyla birlikte farklı bir RAM kapasitesi ve depolama birimiyle satışa sunuluyor. Geri kalan bütün teknik özellikler normal versiyon ile aynı durumda.





Snapdragon 888 yonga seti, Android 11 tabanlı ColorOS 11.2, 6.7 inç 120 Hz QHD+ LTPO AMOLED ekran ve 65 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesi cihazın içerisinde yer alıyor. Ayrıca 32 Megapiksel selfie kamerası bulunan cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana + 50 Megapiksel ultra + 13 Megapiksel telefoto + 3 Megapiksel mikroskop lens olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.

Yeni özel versiyon 16 Mayıs‘ta ilk olarak Çin pazarında 1.090 dolar fiyat etiketiyle birlikte satışa çıkacak. Ancak şirketin ilerleyen günlerde yeni modelini küresel pazara da sunması bekleniyor.