Oppo Find X3 Pro Photographer Edition Geliyor!

Oppo, 16 Eylül’de bir lansman etkinliği düzenleyecek. Şirket, yaklaşan etkinlik aracılığıyla yepyeni ColorOS 12‘yi piyasaya sürecek. Ayrıca Oppo K9 Pro ve Oppo Find X3 Pro Photographer Edition adlı iki yeni akıllı telefonu duyurması bekleniyor. Bugün şirket, Find X3 Pro‘nun yeni modeli için bir poster yayınladı.

Poster, Oppo Find X3 Pro Photographer Edition‘ın çekici bir çift tonlu tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Telefonun arka kısmının üst kısmı metalik bir görünüme sahipken, kalan kısım deriden yapılmış. Sınırlı sayıda olduğu ve özel bir kutuda geleceği söyleniyor.

Raporlar, Oppo ve Kodak’ın Find X3 Pro Photographer Edition için birlikte çalıştığını ortaya koydu. Cihazın, normal Find X3 Pro‘da da bulunan bir çift 50 megapiksel kameraya sahip olması bekleniyor.

Bu telefonun 6,7 inçlik LTPO AMOLED QHD + 120Hz ekran sunması bekleniyor. Snapdragon 888 işlemciyle desteklenen telefonda 4,500mAh pil ve 65W şarj desteği bulunuyor. 32 megapiksel ön kameraya sahip ve arka kamera kurulumunda OIS’li 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş kamera, 2x optik zoomlu 13 megapiksel telefoto kamera ve 3 megapiksel mikroskop lensi bulunuyor.