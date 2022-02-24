Oppo Find X5 Lite Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugünkü etkinlikte öne çıkan Oppo Find X5 ve Find X5 Pro olsa da; Oppo Find X5 Lite da bugün görücüye çıktı. Bu telefon, tamamen yeni bir model değil, aslında Reno7 5G ile aynı. Bu, donanımın X5 serisini yansıttığı anlamına geliyor; ancak tasarım bile bu modelin farklı bir çizgiden geldiğini açıkça ortaya koyuyor.

Oppo Find X5 Lite

Lite modeli temelde X5 ile aynı boyutlara sahip; ancak ekran 6.43 inç ekran ile daha küçük. Telefon, 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğe ve HDR10+ desteğine sahip; ancak yenileme hızı yalnızca 90 Hz ve DCI-P3 kapsamı yalnızca %76’ya kadar çıkıyor. Dokunma örnekleme hızı ise 180 Hz. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor, ancak toza veya suya dayanıklılık için resmi bir IP derecesi yok.

Telefon, orta sınıf bir 6 nm işlemci olan Dimensity 900 desteği taşıyor. 8 GB RAM (2,133 Hz’de LPDDR4X) ve 256 GB UFS 2.2 (2 şerit HS-Gear3) depolama ile geliyor. Kardeşlerinden farklı olarak, bu model, kolay genişletme için bir microSD yuvasına sahip. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi de var. Telefon, 5 GB sanal RAM ekleyebilen RAM Genişletme özelliğine sahip ColorOS 12.1’i (Android 12 tabanlı) çalıştırıyor.

Find X5 Lite, 64 MP ana kamera, ayrıca 8 MP ultra geniş (119°) ve 2 MP makro (burada telefoto yok) alıyor. Selfie kamera 32 MP sensöre ve 85 ° FoV’ye sahip bir merceğe sahip. Ana kamera ile 4K @ 30 fps’de video kaydı ve MariSilicon X çipi olmadan video kaydı, video için 4K Ultra Gece modu yok.

Telefonun 4.500 mAh pili kardeşlerinden daha küçük ancak geçen yılki X3 Pro ile aynı boyutta. Ve 65W şarj ile, tam şarj 31 dakika sürüyor. Bu modelde kablosuz şarj desteği yok. Fiyatı ise 480 euro.