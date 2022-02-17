Oppo Find X5 Serisi, 24 Şubat’ta Görücüye Çıkacak

Oppo, yeni nesil Find serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket resmi bir duyuru vasıtasıyla etkinliğin tarihini de açıklamış oldu. Yeni nesil Find X5 serisi akıllı telefonlar, 24 Şubat’ta satışa çıkacak.

Aynı lansman etkinliğinde şirketin Oppo Enco X2 kulaklıklarını; Oppo Pad isimli tabletini ve Oppo Watch 2 isimli akıllı saatini de duyuracak. Şimdiye kadar şirket, amiral gemisi akıllı telefonların Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip olacağını onayladı. Ayrıca telefonun Android 12 işletim sistemine dayalı ColorOS çalıştıracağı da ortaya çıktı.

Raporlara inanılırsa, Oppo Find X5 Pro, 120 Hz ekran yenileme hızı sunan; 6.67 inç AMOLED LTPO Quad HD+ ekrana ve koruma için bir Corning Gorilla Glass Victus katmanına sahip olacak.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci tarafından desteklenen cihaz; 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 dahili depolama ile birlikte gelecek. Kamera bölümünde; cihazın üçlü kamera kurulumunu tamamlayan 50 megapiksel Sony IMX766 birincil sensör; 50 megapiksel Sony IMX766 ultra geniş sensör ve 13 megapiksel telefoto lense sahip olduğu söyleniyor.