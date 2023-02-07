Oppo Find X6 Pro Arka Kamera Tasarım Sızıntısı!

Yeni bir bilgiye göre, piyasa sürülmesine az bir süre kalmış olan Oppo Find X6 Pro‘nun arka kamera tasarımını ortaya çıktı. Bu tasarım, daha önceki bir raporda da gösterilmişti ve şuanki bilgiyle birlikte arkadaki üçlü kamera modülünü doğruluyor.

Görselde de görüldüğü üzere, lens korumasında üst yarısında iki kamera ve altta tek bir kamera bulunan üç görüntü sensörü bulunuyor. Çerçeve merceği ayrıca, Oppo’nun bilinen kamera merceği üreticisiyle ortaklığını sürdüren Hasselblad markasını da içeriyor. Bu nedenle, kamera ile alınacak görüntülerde bizlere etkili bir optimizasyon sunmasını bekleyebiliriz.

Kaynağımız, Find X6 Pro’nun yaklaşık 9,2 mm kalınlığında olacağını da sözlerine ekledi. Arkadaki ana kameranın 50 megapiksellik bir Sony IMX890 sensör olduğunu ve ayrıca 1/1.56 inç boyutunda Sony periskop lense sahip olduğunu da belirtti.

Bilmeyenler için Find X6 serisi, şirketin Dimensity 9200 veya Snapdragon 8 Gen 2 gibi en son çıkan işlemcilere sahip olan üst düzey bir seri olacak. Ön tarafta ise 120Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına ve 2K çözünürlüğe sahip 6.74 inçlik bir OLED ekrana sahip olduğu düşünülüyor.

Ekranın altında ise, büyük bir 5.000mAh batarya ile birlikte geleceği, 100W’a kadar kablolu hızlı şarjı ve ayrıca 50W kablosuz hızlı şarjı desteklenmesi bekleniyor. Son bilgilere göre, Find X6 serisinin lansmanı çok uzak değil gibi görünüyor. Bununla birlikte, duyurusu henüz resmi olarak açıklanmadı.