Ana SayfaAkıllı TelefonOppo Find X6 Pro, Dünyanın En İyi Kameralı Telefonu Seçildi!

Oppo Find X6 Pro, Dünyanın En İyi Kameralı Telefonu Seçildi!

DxOMark uzmanları, Oppo Find X6 Pro'yu fotoğraflar, videolar, yakınlaştırma ve bokeh gibi tüm fotoğrafçılık alt öğelerinde dengeli ve olağanüstü performansından ötürü övdü. Kameranın doğru pozlaması, mükemmel dokusu ve gürültü dengesi, mobil fotoğrafçılıkta bir çığır olarak karşılandı.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
5
Oppo Find X6 Pro

E Ink Kaleido 3, ePaper Teknolojisiyle Satışa Çıktı!

E Ink, ticari işletmeler için yepyeni bir ürünü piyasaya sürdü. Şirket, en yeni renkli ePaper...

Oppo Find X6 Pro, 153‘lük dikkat çekici DxOMark görüntü puanıyla akıllı telefon kamera endüstrisini etkiledi ve DxOMark küresel görüntü sıralaması listesinde en üst sıradaki akıllı telefon olarak yerini sağlamlaştırdı. Telefon, şimdiye kadar tacın en büyük rakibi olan Honor Magic 5 Pro ve Huawei Mate 50 Pro‘yu geride bıraktı.

DxOMark uzmanları, Oppo Find X6 Pro’yu fotoğraflar, videolar, yakınlaştırma ve bokeh gibi tüm fotoğrafçılık alt öğelerinde dengeli ve olağanüstü performansından ötürü övdü. Kameranın doğru pozlaması, mükemmel dokusu ve gürültü dengesi, mobil fotoğrafçılıkta bir çığır olarak karşılandı.

Ayrıca DxOMark, Oppo Find X6 Pro’nun düşük ışıklı çekim sahnelerinde olağanüstü iyi performans gösterdiğini ve tüm akıllı telefonlar arasında en yüksek puanı aldığını belirtti. Telefonun geniş sensörlü kamera modülü, hem gündüz hem de gece iyi görüntü kalitesi sağlamak için gürültüyü kontrol ederken, tüm aydınlatma koşullarında sahnedeki ayrıntıların korunmasına yardımcı oluyor.

Oppo-Find-X6-Pro-

OPPO Find X6 Pro’nun kamerasının göze çarpan özelliği, 1/1,56 inç ultra hassas periskop telefoto lens, 1 inç geniş alt geniş açılı lens ve serbest kavisli ultra geniş açılı lens dahil olmak üzere üç kamera kurulumundan oluşuyor olması. Her üç lens de endüstrinin en güçlü ışık hassasiyetine sahip ve kullanıcılara dikkate değer bir fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor.

Ayrıca Oppo Find X6 Pro, açık ve koyu tonların dinamik aralığını geleneksel teknolojiye kıyasla sekiz kat iyileştirerek doğal açık ve koyu tonlar sağlayan yeni foton matris teknolojisini kullanıyor.

-- Reklam --

Samsung Galaxy F54, 6000 mAh Batarya İle Geliyor!

Geçen ay Orta Doğu'da sessiz bir lansman gerçekleştiren Samsung Galaxy M54, şimdi bu donanımın bir versiyonu Samsung Galaxy F54...
Önceki İçerik
E Ink Kaleido 3, ePaper Teknolojisiyle Satışa Çıktı!
Sonraki İçerik
Google, Spam Aramaları Yapay Zekayla Engellemeye Çalışıyor!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021