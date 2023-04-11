Oppo Find X6 Pro, Dünyanın En İyi Kameralı Telefonu Seçildi!

Oppo Find X6 Pro, 153‘lük dikkat çekici DxOMark görüntü puanıyla akıllı telefon kamera endüstrisini etkiledi ve DxOMark küresel görüntü sıralaması listesinde en üst sıradaki akıllı telefon olarak yerini sağlamlaştırdı. Telefon, şimdiye kadar tacın en büyük rakibi olan Honor Magic 5 Pro ve Huawei Mate 50 Pro‘yu geride bıraktı.

DxOMark uzmanları, Oppo Find X6 Pro’yu fotoğraflar, videolar, yakınlaştırma ve bokeh gibi tüm fotoğrafçılık alt öğelerinde dengeli ve olağanüstü performansından ötürü övdü. Kameranın doğru pozlaması, mükemmel dokusu ve gürültü dengesi, mobil fotoğrafçılıkta bir çığır olarak karşılandı.

Ayrıca DxOMark, Oppo Find X6 Pro’nun düşük ışıklı çekim sahnelerinde olağanüstü iyi performans gösterdiğini ve tüm akıllı telefonlar arasında en yüksek puanı aldığını belirtti. Telefonun geniş sensörlü kamera modülü, hem gündüz hem de gece iyi görüntü kalitesi sağlamak için gürültüyü kontrol ederken, tüm aydınlatma koşullarında sahnedeki ayrıntıların korunmasına yardımcı oluyor.

OPPO Find X6 Pro’nun kamerasının göze çarpan özelliği, 1/1,56 inç ultra hassas periskop telefoto lens, 1 inç geniş alt geniş açılı lens ve serbest kavisli ultra geniş açılı lens dahil olmak üzere üç kamera kurulumundan oluşuyor olması. Her üç lens de endüstrinin en güçlü ışık hassasiyetine sahip ve kullanıcılara dikkate değer bir fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor.

Ayrıca Oppo Find X6 Pro, açık ve koyu tonların dinamik aralığını geleneksel teknolojiye kıyasla sekiz kat iyileştirerek doğal açık ve koyu tonlar sağlayan yeni foton matris teknolojisini kullanıyor.