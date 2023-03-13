Oppo Find X6 Pro Geekbench’te Görüntülendi!

Oppo, bu ayın sonlarında standart ve pro çeşitlerini içeren Find X6 serisini tanıtacak. Find X6 Pro, bugün erken saatlerde birden fazla canlı görüntüde tespit edildi. Temel özellikleri geçmişte zaten ortaya çıkmıştı. Şimdi de yaklaşan akıllı telefon Geekbench kıyaslama platformunda göründü.

Oppo Find X6 Pro, Geekbench veritabanında PGEM10 model numarasıyla listeleniyor. Amiral gemisi telefon Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacak. İşlemci, üç çekirdeği 2.02GHz’de, dört çekirdeği 2.80GHz’de ve ana çekirdeği 3.19GHz’de çalışan toplam sekiz çekirdekten oluşuyor.

Liste, yerleşik 16GB RAM’i ortaya koyuyor ve lansman sırasında daha fazla seçenek bekleyebiliriz. Kıyaslama veri tabanına göre, akıllı telefon Android 13 işletim sistemi ile çıkacak.

Oppo Find X6 Pro, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında 1.468 ve 4.903 puan alıyor. Son zamanlarda yapılan bir haber, yaklaşan teklifin 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 10 bit renkler taşıyan 6,8 inç E6 AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Markanın kendi geliştirdiği teknoloji sayesinde 2.500 nit pik parlaklık sunması bekleniyor.