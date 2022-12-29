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Oppo Find X6 Pro’nun kamerası hakkında daha fazla bilgiye sahibiz

Daha önce bildirildiği üzere OPPO'nun Find X serisinin halefini 2023'ün ikinci ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Beklenen süre yaklaşırken, tamamen yeni Find X6 serisi hakkında birçok yeni bilgi ve söylenti ortaya çıkıyor. Son zamanlarda, bir kaynak aracılığıyla bildirilen önemli bilgilere göz attık.Bu sabah ünlü blog yazarı @DigitalChatStation, OPPO'nun yakında çıkacak olan Find X6 Pro sürümünün kamera özelliklerini açıkladı. Blogger'a göre, cihazdaki toplam kamera sayısı (arka tarafta) dört olacak ve aşağıdaki lenslere sahip olacak:

Ahmet Ekinler

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Oppo Find X6 Pro üç adet 50MP kamera sensörü ile gelebilir

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Oppo Find X6 Pro‘nun 2023’ün ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor ve Digital Chat Station adlı kaynaktan gelen bir söylentiye göre şirketin amiral gemisine arkasında Sony sensörleri bulunan üç adet 50 MP kamera getireceği iddia ediliyor. Bugün, sızıntı yapan kişi lensler ve diğer özellikler dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı ortaya çıkardı.

Find X6 Pro’nun 50 MP’lik ana kamerası, Xiaomi 12S Ultra‘da görülen 1” tipi bir Sony IMX989 sensörüne sahip olacak. f/1.8 diyafram açıklığına, 7 elemen lense ve OIS’ye sahip olacak ve odak uzaklığı 23 mm olacak. Ultra geniş açılı 50 MP sensörünün IMX890 olduğu söyleniyor – Oppo tarafından Find N2‘deki ana kamera için kullanılıyor ancak burada 1/1.56” sensör f/2.2 lensin arkasına oturacak.

Telefoto lens, her ikisi de aynı boyutu paylaşan Sony IMX766 veya Sony IMX890’a sahip olacak, ancak 64 mm’lik bir odak uzaklığı göz önüne alındığında yakınlaştırma yaklaşık 3x optik yakınlaştırması olacak. Ayrıca OIS ile geliyor, diyafram açıklığının ise f/2.6 olduğu söyleniyor.

Söylentiye göre selfie kamerası 32 MP Sony IMX709 sensörle gelecek. Oppo Reno7 serisinde piyasaya çıktı ve yalnızca LTE özellikli Oppo Reno7’yi incelediğimizde, bu görüntülerin doğru ve gerçekçi renklerle ne kadar keskin olabileceğinden etkilendik.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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