Oppo Find X6 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo Find X6 serisi, son birkaç haftadaki çok sayıda söylentinin ardından nihayet satışa çıktı. Beklendiği gibi seri, Oppo Find X6 ve Oppo Find X6 Pro olmak üzere iki modelden oluşuyor.

Pro modeli, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 1 inç ana kamera dahil olmak üzere tüm yeni özelliklere sahip. Standart modeli ise MediaTek Dimensity 9200 işlemci ve biraz daha düşük kameralarla geliyor. Gelin seriye daha yakından bir göz atalım.

Oppo Find X6 ve Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X6 serisi yeni bir tasarıma sahip. Şirket, son iki yıldır kullandığı tasarımdan yola çıktı.

Kamera modülü artık merkeze taşındı ve dev bir ‘Oreo‘ tasarımı taklit ediyor. Telefonlar kavisli ekranları koruuor ve bu nedenle çerçeveleri, piyasadaki çoğu telefon gibi düz değil.

Standart model 6,74 inçlik bir ekran etrafında inşa edilirken, Pro versiyonu daha büyük bir 6,82 inçlik ekrana sahip. Her ikisi de 10 bit OLED panelden oluşuyor ancak özellikleri farklı.

Oppo Find X6 Pro

Find X6’daki panel, 2772 x 1240 piksel çözünürlük, 40Hz-120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit tepe parlaklık ile geliyor. Öte yandan, Find X6 Pro’daki ekran yalnızca 3.168 x 1.440 piksellik daha iyi bir çözünürlüğe sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda 1Hz-120Hz yenileme hızı ve 2.500 nit yerel tepe parlaklığı ile geliyor.

Pro model, kardeşi gibi MediaTek Dimensity 9200 işlemci yerine Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci kullandığından daha güçlü. Ancak her ikisi de LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile geliyor.

Yazılım cephesinde, Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 desteği taşıyorlar. 4 nesil Android güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi almaları da garanti ediliyor.

Akıllı telefonlar, Hasselblad destekli üçlü kamera sistemi ve 32 MP Sony IMX709 selfie kamerası ile geliyor. Görüntü işleme için MariSilicon X NPU kullanıyorlar.

Pro’daki kamera kurulumu, 50 MP Sony IMX988 1 inç ana sensör ve ultra geniş ve 3x periskop optik yakınlaştırma için AF özellikli iki 50 MP Sony IMX890 sensör içeriyor. Standart versiyonu ise benzer bir üçlü 50MP kurulumuyla geliuor, ancak ana ve ultra geniş sensörler sırasıyla Sony IMX890 ve Samsung JN1 lensten oluşuyor.

Diğer özellikler arasında ekran içi parmak izi sensörü, çift stereo hoparlör, kızılötesi sensör ve IP68 derecesi (standart model için IP54) bulunuyor.

Find X6 Pro, 100 W kablolu şarj ve 50 W kablosuz şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile destekleniyor. Find X6 ise biraz daha küçük olan 4.800 mAh pilden güç alıyor ve yalnızca 80 W kablolu şarjı destekliyor.

Oppo Find X6

Fiyat ve Renkler

Oppo Find X6 Pro

Fiyat

• 12GB + 256GB – 875 dolar

• 16GB + 256GB – 945 dolar

• 16GB + 512GB – 1.020 dolar

Renkler

• Siyah

• Yeşil

• Kahverengi (deri)

Oppo Find X6

Fiyat

• 12GB + 256GB – 655 dolar

• 16GB + 512GB – 730 dolar

Renkler

• Siyah

• Yeşil

• Altın