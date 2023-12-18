Oppo Find X7 Özellikleri Belli Oldu!

Günümüzün hızla yükselen akıllı telefon markalarından biri olan Oppo Çin merkezli olup son yıllarda oldukça adından söz ettiren markalar arasında yerini almakta. Bugünkü yazımızda sizlere Amiral Gemisi telefonları arasında adını duyduğumuz Oppo’nun X7 serisine göz atacağız.

Teknik özelliklerine gelecek olursak Oppo Find X7 50 MP ultra geniş kamera ve 64 MP kamera ile birlikte 50 MP Sony LYT-808 birincil sensöre sahip olacak bir amiral gemisi telefon olacak. Son zamanlarda artık telefonlarda en çok önemsenen özellik ise ekran tazeleme hızı oldu gelecek yeni cihazda 120Hz yenileme hızı olacağı söylentiler arasında.

Ram konusunda da 16 GB Ram’a sahip olacak telefon 1 TB kadar büyük bir depolama alanına sahip olacak. Bunun yanında 100W hızlı şarj kapasitesi ile uzun ömürlü bir şarja sahip olacak akıllı telefonun içinde 5.000 mAh pil bulunacak.

Son olarak yapımcı şirketin çıkacak olan Amiral Gemisi Oppo Find X7 ve X7 Pro’nun 10 Şubat tarihinde piyasaya çıkış yapması beklenmekte ve fiyatı konusunda henüz net bir fiyat belirtilmemiş durumdadır.