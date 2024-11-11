Akıllı telefon pazarının güçlü oyuncularından biri olan Oppo’nun yeni amiral gemisi kısa bir zaman önce (25 Ekim’de) tanıtılmıştı. 30 Ekim’de Çin pazarına sunulan Oppo Find X8 global pazara çıkıyor. Oppo Find X8 hem kamerası hem tasarımı hem de performansı ile ön plana çıkan üst segment bir telefon ve pazarda sıkı bir rekabete geliyor. Cihazın küresel pazara çıkış tarihi ve hakkında merak edilenler içerikte.

Oppo Find X8 Global Pazara Çıkıyor, İşte Çıkış Tarihi!

Tanıtımında büyük bir ilgiyle karşılanan Oppo üst segment telefonu Find X8 sonunda global pazara geliyor. Oppo, cihazı 24 Ekim 2024 tarihinde tanıtmış ve Çin pazarına 30 Ekim’de sevkiyatları başlamıştı. Oppo Find X8 özellikleri gereğince oldukça ilgi çekmiş ve küresel pazara gelişi de heyecanla beklenmekteydi. Cihazın global pazarda satışa sunulacağı tarih paylaşıldı; Oppo Find X8 21 kasım 2024’de raflarda yerini alacak.

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Oppo Find X8 serisinden önceki modelleri yalnızca Çin piyasasında satışa çıkarmıştı. Bunun sebebi ise Avrupa ülkelerindeki yasal gerekliliklerin Oppo tarafından karşılanmaması idi. Bundan dolayı Find X8 ve X8 Pro modellerinden oluşan seri Oppo için büyük önem arz ediyor zira bu seriyi küresel pazara sunabilecek.

Oppo Find X8 serisi özellikleri ile kullanıcıların oldukça ilgisini çekmiş durumda. Cihazın global lansmanı da dört gözle bekleniyor ve etkinlik Endonezya’nın Bali şehrinde yapılacak. Global pazara sunulacak olan modeller, Çin piyasasına çıkan modellerle bazı ufak farklılıklar barındırabilir. Hatırlamak adına Çin pazarına sunulan Find X8 serisinin bazı özelliklerinden bahsedelim.

Üstün Kamera Özellikleri, Mediatek Dimensity 9400 İşlemci!

Oppo Find X8 serisi üst düzey özelliklere sahip ve bunlardan en dikkat çekeni ise kamera özellikleri. Oldukça kaliteli fotoğraflar ve videolar vaat eden modeller de 50 MP çözünürlüklü ana kamera, 50 MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamera ve 50 MP çözünürlüklü 3x zoom yapabilen periskop kameraya sahip. Bunlara ek olarak Pro modelinde bir de 50 MP’lik 6x zoom yapabilen periskop sensör de yer almakta.

Ekran kısmına baktığımızda ise Find X8 modelinin 6,59 inç büyüklüğünde bir OLED panel ile gelmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ve 2.760 x 1.256 çözünürlük sunmakta. Find X8 Pro modeli ise 6,78 inç büyüklüğünde, 2.780 x 1.264 çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı sunmakta.

Bunların dışında her iki modelin de gücünü MediaTek’in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400’ten alacağını söyleyebiliriz. Üst seviye telefon grubunda sıkı bir rekabete gelen cihazların global versiyonlarında bazı küçük farklılıklar olabileceğini yeniden hatırlatalım.